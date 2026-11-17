Raquel Carrera, en un partido con la selección española de baloncesto. - FEB / ALBERTO NEVADO

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto, con gran papel de Raquel Carrera, ha ganado este martes por 72-91 en su visita al combinado de Croacia durante la jornada 3 de la segunda ronda en la fase clasificatoria para el Eurobasket 2027, reforzando así su estatus dentro de un Grupo J donde la selección de Bulgaria tampoco afloja por el liderato.

Sobre el parqué del Centro de Deportes Zatika, en la ciudad de Porec, las visitantes comenzaron bien de la mano de Carrera en poste bajo y de Iyana Martín en aciertos lejanos. Sin embargo, siete puntos seguidos de Ana-Marija Begic neutralizaron el parcial de inicio, hasta incluso voltear el marcador (14-12) con una canasta de la propia Begic bajo el tablero.

Entonces apareció la veteranía de Alba Torrens para clavar un triple de los que calman, una acción similar a otras que ella misma protagonizó el pasado sábado ante las búlgaras en la jornada 2. A pesar de que aquí Ivana Dojkic y Khadijiah Cave contestaron a España con juego interior, se notó que las pupilas de Miguel Méndez habían trabajado el tiro de perímetro.

El 20-15 del final del primer cuarto no impidió ver una grata versión de 'La Familia' en los triples y, ya desde mediado el segundo cuarto, las diferencias crecieron en el marcador (31-42). Cave, eso sí, se afanó por mantener a Croacia en la 'pomada' antes del descanso (35-42), del cual ella y algunas de sus compañeras volvieron animadas de cara al ataque.

Eso se vio con el impulso de Mihaela Lazic, si bien con 44-48 respondió España enlazando dos triples, obra primero de Iyana Martín y después de Helena Pueyo, para despejar las dudas (52-67) y disfrutar de que Carrera estaba inspirada desde cualquier distancia al aro. Además, Méndez dosificó a su plantel y, salvo Aina Ayuso, todas tuvieron minutos y encestaron.

Al cuarto cuarto entraron ambas selecciones con 10 puntos de distancia (57-67), pero la española dominó el reloj con su mayor fondo de armario, como demostraron María Araújo Paula Ginzo, Andrea Vilaró y Txell Alarcón en su compenetración con Carrera, la más destacada en anotación. Todo eso allanó la buena cosecha de España en un duelo que parecía tener trampa.

No obstante, Croacia dejó claro que en este Grupo J sigue un peldaño por debajo de Bulgaria, cuyo balance en el segundo puesto es de 2-1, y de 'La Familia', cuyo pleno de triunfos en esta 'ventana' de noviembre sirvió para colocarse con balance de 3-0; mientras las croatas lucen registro de 1-2, como colista continúa la selección de República Checa (0-3).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CROACIA, 72 - ESPAÑA, 91 (35-42, al descanso).

--EQUIPOS:

CROACIA: Lazic (9), Ujevic (3), Dojkic (17), Cvitkovic (4) y Begic (22) --quinteto inicial--; Cave (16), Ostojic (-), Strize (1) y Novak (-).

ESPAÑA: Martín (12), Ortiz (5), Pueyo (12), Araújo (11) y Carrera (24) --quinteto inicial--; Cazorla (7), Torrens (5), Vilaró (3), Ginzo (9), Etxarri (1) y Alarcón (2).

--PARCIALES: 20-15, 15-27, 22-25 y 15-24.

--ÁRBITROS: Stalaucinskaite (LTU), Tsantali (GRE) y Papaioannou (SUI). Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Centro de Deportes Zatika.