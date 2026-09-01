España necesita rehacerse para una clave 'ventana FIBA' de noviembre

Archivo - Francis Alonso durante el partido entre la selección española y Dinamarca de la fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto de 2027 - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto se ha quedado sin demasiado margen de error de cara a no poner en riesgo su clasificación para el Mundial del año que viene en Catar después de encadenar tres derrotas consecutivas que hacen que la próxima 'ventana FIBA' se antoje clave y con el seleccionador Chus Mateo teniendo seguramente que jugar con un equipo totalmente diferente al de este verano.

Las cosas se han torcido un tanto para el combinado nacional en su camino hacia la próxima Copa del Mundo. El arranque fue prometedor, con cinco triunfos en sus primeros cinco partidos, que parece que sería seis de seis para pasar ya con el pleno a la segunda fase de clasificación cuando mandaba por más de 20 puntos en su visita a Georgia.

Pero ese partido se escapó en la prórroga y la doble campeona del mundo se tuvo que conformar con pasar con un balance de 5-1, bastante positivo de todos modos para el inicio de la fase definitiva para estar en Catar y que arrancaba en agosto con doble choque contra Portugal, en casa, y con Grecia, en Atenas. Además, el poder contar con sus NBA, de los que se cayó a última hora el más experimentado, Santi Aldama, y sus jugadores de Euroliga era un teórico plus para Mateo, pero el guión ha sido el peor posible con derrota en Zaragoza ante los lusos (89-95) y ante los griegos después de una prórroga (108-106).

Dos reveses que endurecen para la tetracampeona de Europa una clasificación en la que, pese a todo, todavía depende de sí mismo y no la tiene demasiado comprometida, aunque ya no puede fallar demasiado, empezando por la 'ventana' del mes de noviembre en la que arrancará segunda del Grupo I con un balance de 5-3, por detrás de una Ucrania que ha remontado este verano para ponerse con 6-2, pero a la que España tiene ganada el 'basket average', al igual que con Georgia que está también con 5-3 y que se ha recuperado tras ganar sus tres últimos partidos, el último a domicilio ante Portugal, que está con 4-4 como Grecia y Montenegro.

Y tras la anomalía veraniega, Chus Mateo tendrá que afrontar los próximos dos encuentros sin su jugadores de la NBA ni de la Euroliga, volviendo a tirar de los que rindieron muy bien en los cuatro primeros encuentros, aunque de ahí también a perder a piezas importantes como Álvaro Cárdenas, de las mejores noticias, y Santi Yusta.

Ambos eran de los fijos en las 'ventanas', pero su llegada al Valencia Basket y al Efes turco, equipos que disputan la máxima competición continental, impedirán que puedan estar en una lista que va a ser un auténtico rompecabezas para el seleccionador. De hecho, de la última, sólo podría contar con el base Alberto Díaz y el pívot Willy Hernangómez, que juegan en el Unicaja, por lo que nombres como Francis Alonso, Ferran Bassas, Jaime Fernández, Pierre Oriola, Oriol Paulí o Fran Guerra podrían ser los encargados de acudir al rescate.

Serán dos partidos donde, de todos modos, sus rivales también se verían mermados por esta situación, sobre todo Grecia, que no contaría tampoco inicialmente con jugadores como Tyler Dorsey, Kostas Papanikolau, Dinos Mitoglou o Nick Calathes para su visita a España del domingo 29 de noviembre.

Antes, el 26, tocará visita a Montenegro, donde es prácticamente obligatoria la victoria para llegar con más calma al duelo contra los griegos que, en caso de ganar, con el 'average' ganado, podría servir para alcanzar la franja de las siete victorias que aliviarían las urgencias antes del cierre en febrero, donde, salvo los NBA, sí podrían estar los jugadores de Euroliga por el parón pactado en el calendario, con visita a Portugal y cierra en casa ante el combinado montenegrino.