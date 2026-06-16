España no falla en el PreEuropeo de Bucarest y buscará el miércoles el billete continental

La selección española masculina de baloncesto 3x3 en el PreEuropeo de Bucarest - FEB

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto 3x3 ha superado a Dinamarca (21-6) y a Rumanía (20-12) en el Grupo C del PreEuropeo de Bucarest y se jugará este miércoles el billete para la Copa de Europa, que se celebrará en septiembre en Amberes (Bélgica).

Los de Pedro Meléndez, representados por Iván Aurrecoechea, Jaume Zanca, Guim Expósito y Diego de Blas, sumaron dos triunfos en los dos partidos de grupo, en los que Aurrecoechea se erigió como el máximo anotador -12 puntos en el primero y nueve en el segundo-, y finalizaron líderes del Grupo C.

Ante el combinado danés, España ejecutó un partido casi perfecto que supuso la primera internacionalidad de un Jaume Zanca que estuvo muy acertado, con un doble, una canasta cerca del aro y dos libres. El dominador fue Iván Aurrecoechea, decisivo en defensa y casi infalible cerca del aro. Contra la anfitriona, Diego de Blas anotó desde fuera, Guim Expósito puso la intensidad en defensa y Aurrecoechea siguió haciendo daño en la pintura.

El otro favorito del certamen, Austria, falló en su debut y entra en la parte del cuadro de los españoles. Este miércoles, en la jornada final, España se enfrentará a Grecia (17.05 horas), y en caso de ganar se jugará el billete a la cita continental con el ganador del Suecia-Austria.