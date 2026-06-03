España pierde contra Austria y Madagascar en el Mundial de baloncesto 3x3

Carlos Martínez, en un partido con la selección española de 3x3. - FEB

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto 3x3 ha perdido este miércoles por 17-14 contra la selección de Austria y por 20-19 ante la de Madagascar durante su segunda día de competición en la Copa Mundial de la FIBA de dicha modalidad, que se está disputando en Varsovia (Polonia).

Formado por Carlos Martínez, Guim Expósito, Iván Aurrecoechea y Diego de Blas, el cuarteto español comenzó bien (2-5) su primer duelo ante el equipo austriaco. Sin embargo, Toni Blazan encabezó la reacción rival hasta poner el marcador en un puño; Aurrecoechea y De Blas mantuvieron el pulso, pero la labor de Quincy Diggs ató el triunfo para Austria.

En su segundo compromiso de la jornada, España sufrió la inspiración de Elly Randriamampionona y casi siempre fue a remolque en el tanteador. Aunque todo estaba apretado y tanto De Blas como Aurrecoechea seguían acertados de cara al aro, el equipo malgache remontó 'in extremis' con una canasta doble de Alpha Solondrainy en la cara de su defensor.