España quiere recuperar la ilusión en la Copa de Europa 3x3 de Amberes

Selección española femenina de baloncesto 3x3 - FIBA

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina afrontan desde este viernes y hasta el domingo en Amberes (Bélgica) la Copa de Europa de baloncesto 3x3, una cita que reúne a 12 equipos nacionales en cada categoría y en la que los chicos regresan al torneo después de un año de ausencia, mientras que las internacionales defenderán el bronce conquistado en la edición de 2025 en Copenhague, con el objetivo común de mejorar sus prestaciones tras un discreto Mundial en junio.

Por un lado, la selección masculina presenta una convocatoria renovada respecto al equipo que se proclamó campeón del mundo en 2025, con Isaac Mayo, Jaume Zanca, Diego de Blas e Iván Aurrecoechea como representantes españoles en Amberes. La retirada de Carlos Martínez y la lesión de Guim Expósito han obligado a Pedro Meléndez y Raúl Fernández a modificar el grupo, que afrontará una exigente primera fase en el Grupo B con dos partidos el viernes ante Italia (19:20) y Países Bajos (21:20).

España ocupa actualmente el octavo puesto del ranking FIBA y tendrá un estreno exigente ante dos rivales de nivel, en una competición que supone su segunda participación en los últimos cinco años. Diego de Blas, 47º del ranking individual FIBA, e Iván Aurrecoechea acumulan además 31 partidos oficiales con la selección, mientras que el mejor resultado histórico masculino en la Copa de Europa fue el cuarto puesto logrado en 2019 en Debrecen.

El combinado masculino llega con la necesidad de mejorar su actuación mundialista, después de acabar cuarta del Grupo A en Varsovia y no alcanzar las eliminatorias. Todos los encuentros de la Copa de Europa podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de FIBA 3x3, con el torneo arrancando el viernes a las 13:30 horas con el España-Eslovenia femenino.

Por otro lado, la renovada selección femenina, ahora con Sandra Ygueravide como seleccionadora, llega a Amberes como cabeza de serie del Grupo B y después de una buena temporada en el circuito FIBA 3x3 Womens Series. Gracia Alonso de Armiño, con 44 internacionalidades y 43 en el ranking FIBA, lidera un equipo que ocupa el cuarto puesto mundial y que también contará con la experiencia de una jugadora que ya sabe lo que es ganar esta competición.

Txell Alarcón, con cuatro internacionalidades, regresa al 3x3 después de haber formado parte de la preparación de la selección española para el Mundial femenino de 5x5 a las órdenes de Miguel Méndez. España se medirá en la primera fase a Eslovenia, en el partido inaugural del torneo el viernes a las 13:30 horas, y a Hungría (19:45), con el objetivo de avanzar hacia las eliminatorias por el título.

El equipo femenino, además, cuenta con un destacado historial en la Copa de Europa, con dos títulos conquistados en París 2021 y Viena 2024 y tres subcampeonatos, en Ámsterdam 2017, Debrecen 2019 y Jerusalén 2023, además del bronce de 2025. La cita de Amberes supone una oportunidad para recuperar sensaciones después de la decepción del pasado Mundial de Varsovia, donde España quedó eliminada en la ronda preliminar tras terminar cuarta del Grupo B, únicamente por delante de Mongolia.