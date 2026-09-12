Paula Ginzo intenta una canasta en el España-Alemania del Mundial 2026 - ALBERTO NEVADO

España quiere rehacerse con un gran bronce

La selección femenina se reencuentra con Alemania en busca de acabar con una alegría el Mundial de Baloncesto

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto buscará este domingo (16.30 horas/Teledeporte) cerrar su participación en el Mundial de Berlín conquistando un bronce ante la anfitriona Alemania, rival al que ya ganó en su debut y frente al que espera no acusar el enorme esfuerzo para intentar sorprender a los Estados Unidos.

España no pudo alcanzar la gran final mundialista, pero compitió como seguramente antes no le había dado contra las todopoderosas jugadoras de la WNBA, vencedoras por 76-66. Llegó con opciones de dar la sorpresa hasta el cuarto final, momento en el que no pudo mantener su gran nivel y ese atrevimiento en su baloncesto al que aún le queda una batalla por jugar.

La actual subcampeona continental no tendrá demasiado tiempo para descansar y centrarse en recuperar energía en un partido por el tercer puesto siempre complicado de afrontar y más ante una Alemania que saldrá muy motivada esta vez ante su público del Uber Arena de Berlín y dispuesta a demostrar haber aprendido la lección de hace algo más de una semana.

Entonces, ambas selecciones abrían su participación en este Mundobasket y el combinado que dirige Miguel Méndez ya dejó un atisbo de sus ambiciones desde el salto inicial y dominó de principio a fin a una anfitriona a la que le pudieron pesar los nervios de ese estreno y que perdió por 30 puntos (83-53).

España, a la que históricamente se le ha dado bastante bien el combinado germano, necesitará volver a tener piernas frescas para apuntalar desde la defensa el juego colectivo que ha mostrado, liderado por una Iyana Martín que está firmando un gran torneo, y que necesitará de nuevo de la puntería exterior que sobresalió en su duelo de cuartos de final ante Australia y en la semifinal ante Estados Unidos, donde rozó el 50 por ciento de acierto desde el triple. También necesitará que sus pívots impongan su dominio en la zona donde aparentemente son superiores a las alemanas.

Las anfitrionas llegan con buen ánimo a esta cita después de ir de menos a más durante el Mundial y colarse por primera vez entre las cuatro mejores del campeonato en más de 60 años. También llegan con un partido más en sus piernas porque tuvieron que pasar por la eliminatoria extra de octavos de final, donde le volvieron a tomar la medida a la actual campeona de Europa, Bélgica, a la que derrotaron por 93-74.

Desde su derrota contra las españolas, se impusieron a Japón, Mali y Corea del Sur de forma muy clara, pero en las semifinales no tuvieron demasiadas opciones contra Francia (86-64). Defender bien a jugadoras como Leo Fiebich, Marie Guelich y Nyara Sabally resultará clave para que España cierre con la cuarta medalla de su historia, todas ellas en sus cuarta participaciones, repitiendo los bronces de 2010 y 2018, a los que se añade la plata de 2014.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Martín, Cazorla, Conde, Carrera y Fam --posible quinteto inicial--; Ginzo, Gustafson, Ortiz, Buenavida, Flórez, Pueyo y Torrens.

ALEMANIA: Peterson, Eichmeyer, Fiebich, Sabally y Gülich --posible quinteto inicial--; Geiselsöder, Daub, Bessoir, Sontag, Wilke, Bühner y Bielefeld.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.

--HORA: 16.30/Teledeporte-Movistar+.