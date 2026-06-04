España tumba a Australia y pierde ante EEUU en el Mundial Femenino de baloncesto 3x3

Txell Alarcón, en un partido con la selección española de 3x3. - FEB

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto 3x3 ha ganado este jueves por 20-18 a la selección de Australia y ha perdido por 18-21 ante la de Estados Unidos durante su segundo día de competición en la Copa Mundial de la FIBA en dicha modalidad, que se está disputando en Varsovia (Polonia).

Formado por Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Cecilia Muhate y Alba Prieto, el equipo español abrumó de inicio a las australianas con un parcial de 6-0. Aunque Amy Atwell destacó luego entre las oceánicas, Prieto seguía atinada de cara al aro y mantuvo la ventaja de España.

El buen hacer de Hannah Hank y sobre todo de Marena Whittle apretó el marcador (13-12) a falta de tres minutos para acabar el encuentro, pero Alarcón devolvió la calma al cuarteto español con canastas clave y la omnipresente Prieto selló un triunfo importante dentro del Grupo B.

Para la sesión vespertina, el adversario de las pupilas de Sandra Ygueravide era más difícil y así quedó claro nada más empezar, cargando el poste bajo hasta irse en el marcador por 2-7. Una canasta doble de Alarcón cortó esa mala racha de España, pero casi de inmediato Mikaylah Williams igualmente anotó desde el perímetro una acción de 'highlights'.

Williams era un dolor de muelas para el combinado español, que se vio 7-13 abajo a 4:44 para la finalización. Muhate apenas daba abasto para contener a Joyce Edwards en el juego interior, así que España optó por el lanzamiento lejano y surtió efecto, como demostró Alarcón con un 2+1.

En los instantes finales, España incluso se colocó a un punto de distancia (18-19), si bien Williams de nuevo puso la mirilla desde más allá del arco y clavó el doble de la victoria para EE.UU., truncando la remontada en ciernes de una selección que luchaba por liderar su grupo.