Estudiantes-Oviedo, primera semifinal confirmada en la Final Four de la Primera FEB

Jayson Granger, en un partido con el Movistar Estudiantes. - CLUB ESTUDIANTES

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Estudiantes y el Alimerka Oviedo confirmaron este viernes su cita en las semifinales de la Final Four de la Primera FEB, en busca del último billete de ascenso a la Liga Endesa, tras haber solventado por la vía rápida sus respectivas series de cuartos de final frente al HLA Alicante (por 3-0) y contra el Inveready Gipuzkoa (por 0-3).

Con 27 canastas de 51 intentos desde el perímetro, el Estudiantes estableció el nuevo récord histórico de triples en la segunda división del baloncesto nacional. Desde el principio entraron sus lanzamientos y eso allanó el triunfo de los colegiales, que lo cerraron por 72-113 en el Centro de Tecnificación de Alicante y avanzaron en estos 'playoffs'.

Su próximo adversario será el Oviedo CB, que en el tercer encuentro de su eliminatoria ganó en casa por 82-75 al equipo donostiarra y alargó su buen momento de forma. En la Final Four, a partido único buscarán el 'Estu' y el OCB una plaza en la gran final por ascender a la Liga ACB.

Por el otro lado del cuadro de 'playoffs', el Leyma Coruña cayó por 85-82 y con prórroga en su visita al Hestia Menorca, mientras que el Súper Agropal Palencia también perdió fuera de casa por 88-81 ante el Flexicar Fuenlabrada; eso sí, coruñeses y palentinos dominan por 2-1 en el cómputo global de sus eliminatorias al mejor de cinco partidos.