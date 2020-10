Euro Clásico marcado y mermado por el coronavirus

Mirotic o Causeur, dudas tras pasar el virus para un duelo abierto

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al Real Madrid en el Palau Blaugrana (21.00 horas) en un primer 'Euro Clásico' de la temporada en la Euroliga marcado, y mermado, por una pandemia de coronavirus que se ha cobrado infectados en ambos lados y que privará al Palau de su 'magia', al ser a puerta cerrada.

No habrá noche mágica en el Palau Blaugrana, no al menos como las que se conocen. Sin público, Barça y Madrid lo darán todo, porque eso es innegociable en un duelo directo entre ambos, pero este será un Clásico atípico, al que ambos llegan en momentos dispares y la sensación compartida de que no pasan por su mejor estado de forma.

El Barça ha arrancado bien la Euroliga, con 3-1 en su balance y una única derrota, ante el Zenit, que bien pudo ser victoria. El Madrid, al contrario, está 1-3 y sólo ha ganado al Khimki, con derrotas ante Baskonia, Valencia y Milán.

Queda mucho para enderezar el rumbo y los blancos quieren hacerlo ya, en la casa desocupada de su rival. Pese a que el técnico madridista, Pablo Laso, no quiera hablar de dos caras de su equipo, pues en Liga Endesa están invictos, bien harían los suyos en mostrar la versión doméstica en la Euroliga, en el 27º duelo entre culés y merengues.

En una semana en la que se cumplen 20 años del debut de Sarunas Jasikevicius como jugador del Barça, el técnico lituano afronta su primer Clásico en la Euroliga con la duda de si podrá contar o no con Nikola Mirotic, que ha vuelto a entrenar tras estar aislado por el coronavirus, y sufriendo sus consecuencias.

Jasikevicius tiene más dudas. En principio, Álex Abrines debería jugar dado que lo hizo en la Liga Endesa, en la derrota ante Baskonia (82-71), pese a venir de sufrir un esguince. Víctor Claver, por su parte, tiene molestias en la fascia plantar y no pudo estar en Vitoria.

Pablo Laso también tiene dos bajas confirmadas, las de Fabien Causeur, también con coronavirus, y Jayce Carroll, que no ha podido recuperarse de las molestias en la rodilla. "Sería absurdo forzarle", explicó el técnico blanco.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Calathes, Higgins, Hanga, Smits y Davies --posible cinco inicial--; Bolmaro, Heurtel, Pustovyi, Oriola, Abrines, Martínez, Kuric, Mirotic.

REAL MADRID: Alocén, Abalde, Deck, Garuba y Tavares --posible cinco inicial--; Rudy Fernández, Campazzo, Laprovittola, Llull, Thompkins, Taylor, Randolph.

--ÁRBITROS: Christodoulou, Difallah y Nedovic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00/DAZN.