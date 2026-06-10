Euroliga, FIBA y NBA siguen con sus conversaciones sobre "oportunidades de colaboración"

Archivo - Giannis Antetokounmpo, durante un Eurobasket. - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euroleague Basketball, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la NBA han vuelto a reunirse este miércoles en Mies (Suiza) para seguir con sus "conversaciones constructivas" sobre "el futuro" de su deporte y sobre "las posibles oportunidades de colaboración" de forma conjunta.

Así lo indicó la propia Euroleague Basketball, entidad organizadora de la Euroliga y la Eurocup, en un nota de prensa compartida con FIBA y NBA. Ya el pasado 28 de abril, las tres instituciones lanzaron un texto muy similar tras otra reunión de sus representantes en esa ciudad suiza.

Ahí las tres partes acordaron prolongar el diálogo y ahora, en su más reciente comunicado de prensa, informaron de que "una nueva reunión tendrá lugar a principios de julio". Todo ello, en plenas negociaciones para que la liga de baloncesto más importante del mundo desembarque oficialmente con un torneo en el continente europeo.