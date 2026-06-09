Euroliga sigue su proceso de expansión y con "conversaciones" con el Real Madrid para su continuidad

Archivo - Mario Hezonja recibe un balójn durante el Real Madrid-Virtus Bolonia de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Activos Comerciales de Euroliga mantuvo este martes una reunión para analizar los progresos realizados en un plan estratégico que confirma que la competición "avanza con confianza, ambición y unidad" y preparándose para un futuro que traerá nuevos equipos y ciudades a partir de 2027, y donde aún queda por resolver el del Real Madrid.

"La Euroliga avanza con confianza, ambición y unidad. El progreso alcanzado en nuestro plan estratégico confirma la solidez de nuestras competiciones, el compromiso de nuestros clubes y el creciente atractivo de nuestro proyecto entre los aficionados, socios, inversores y demás actores del mundo del baloncesto", apuntaron en una declaración conjunta Dejan Bodiroga y Chus Bueno, presidente y CEO de la Euroliga, respectivamente.

Ambos recalcaron que ha terminado "una temporada excepcional". "Al mismo tiempo, ya estamos centrados en la siguiente fase de crecimiento. Las decisiones revisadas y aprobadas por la Junta Directiva representan un paso importante hacia la creación de competiciones más sólidas, la generación de mayor valor a largo plazo para nuestros clubes y el fortalecimiento de la posición de la Euroliga en el centro del baloncesto europeo", subrayaron.

En esta reunión, el comité reafirmó su decisión de continuar con la transición de los actuales titulares de licencias de 10 años a franquiciados la próxima temporada, mientras que los clubes también recibieron información actualizada sobre el proceso de expansión para las nuevas franquicias y mercados, que fue aprobado en marzo y está previsto que comience formalmente el 1 de julio.

Este proceso, recordó la competición, respaldará su expansión prevista a partir de la temporada 2027-2028, "dando la bienvenida a un mayor número de equipos y ciudades que otorgarán nuevas franquicias". En este sentido, ha habido un "excepcional interés de múltiples partes, como clubes existentes, grupos de inversión e individuos, y ciudades como Roma, Londres y Berlín, entre otras". Este interés "subraya la solidez del proyecto de la Euroliga y su creciente atractivo como una de las propiedades deportivas más atractivas de Europa".

El Consejo de Administración también aprobó la prórroga de las licencias del LDLC ASVEL Villeurbanne francés y del Fenerbahce Beko Istanbul turco, "y fue informada sobre las conversaciones en curso con el Real Madrid al respecto". El conjunto madridista todavía tiene que decidir si continúa con este proyecto o se embarca en el que quiere llevar a cabo la NBA en Europa.

Relacionado con este proyecto de la liga estadounidense, los representantes del club también recibieron información actualizada de Chus Bueno sobre el continuo avance de las conversaciones con varias partes interesadas del baloncesto, incluidas las ligas nacionales y la NBA/FIBA, en preparación para una próxima reunión este miércoles en Ginebra (Suiza)

Además, el equipo directivo informó a la Junta Directiva sobre las posibles plazas de comodín de un año que se otorgarán para la temporada 2026-2027, incluyendo la lista de equipos interesados, y el proyecto a corto plazo de un torneo de pretemporada que contará con cuatro equipos en un formato de dos días y que podría ponerse en marcha este año o en 2027.

Los clubes también recibieron un positivo informe financiero que resalta que "más de un tercio" de los equipos "ya son totalmente sostenibles", según apuntó Xavi Puyada, Director Financiero de la Euroliga. "Con la transición a una nueva estructura de franquicias, que debería aumentar el valor de la liga y sus clubes, a la vez que fomenta una mayor inversión, y con el plan estratégico comercial que se está implementando, las oportunidades que se presentan son enormes", advirtió el directivo.

Finalmente, en cuanto a la otra competición que rige, la EuroCup, se aprobó su ampliación a 32 equipos, que se dividirán en cuatro grupos de ocho, con los dos primeros avanzando a la fase final que con octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, todas disputadas en formato de eliminatoria al mejor de tres partidos.

La lista final de equipos participantes incluirá acceso desde una selección de ligas nacionales, según la clasificación final de cada campeonato, complementada con "aproximadamente" 20 equipos que recibirán licencias a largo plazo de cinco años.