La Euroliga sustituye la falta antideportiva por dos nuevas categorías dentro de los cambios normativos

Archivo - El árbitro Mehdi Difallah en un partido de la Euroliga 2025/26 - Acero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha anunciado una serie de cambios y aclaraciones en su reglamento que se aplicarán a la SuperCup inaugural de 2026 y a las temporadas 2026-27 de la propia Euroliga y la BKT EuroCup, con novedades especialmente relevantes en la interpretación del acto de tiro, la sustitución de la falta antideportiva y la clasificación de las faltas técnicas.

En el acto de tiro, un lanzamiento en suspensión o en movimiento comienza cuando el jugador desplaza los hombros y el balón hacia arriba en dirección a la canasta, siempre que se encuentre en campo de ataque, mientras que en las penetraciones se considera que empieza normalmente entre la línea de tres puntos y la canasta, una vez que el jugador recoge el balón y continúa el movimiento de tiro hasta soltarlo.

Además, el contacto lateral producido en un 'rip-through' será siempre falta en el suelo y no de tiro, mientras que el contacto con la mano del lanzador durante el acompañamiento solo será legal si es leve y se produce limpiamente después de la salida del balón, siendo siempre falta si afecta al lateral de la mano, muñeca, brazo o cuerpo.

También cambia la consideración del contacto en el espacio de caída del tirador: si un defensor invade ese espacio y el pie del lanzador acaba sobre el suyo, la acción será sancionada como falta flagrante, en lugar de la anterior falta antideportiva.

Esta última desaparece como categoría y se divide en dos nuevas sanciones, la falta disruptiva, para contactos que rompen el desarrollo normal del juego y ponen al rival en desventaja sin alcanzar la gravedad de una flagrante, y la falta flagrante, reservada para contactos ajenos a una acción legítima de baloncesto o que resulten temerarios, violentos o peligrosos; ambas mantienen la penalización de la antigua antideportiva, aunque solo la flagrante computará para la descalificación.

Las faltas técnicas también quedan divididas en dos categorías. Las de Categoría 1 contabilizan para la descalificación y comprenden conductas como faltas de respeto, provocaciones a un rival, obstrucción de su visión o simulación de una falta, mientras que las de Categoría 2 no cuentan para la expulsión e incluyen retrasar la reanudación del juego, colgarse del aro después de un mate o cometer una interferencia defensiva en el último tiro libre.

Así, un jugador será descalificado con dos técnicas de Categoría 1, dos faltas flagrantes o una de cada tipo, mientras que un entrenador será expulsado con dos técnicas personales de Categoría 1 o con tres de Categoría 1 relacionadas con la conducta del banquillo.

La Euroliga mantiene además varias normas adaptadas de las reglas FIBA que no son nuevas esta temporada. En el semicírculo defensivo, un defensor secundario situado dentro de esta zona que no salte verticalmente para defender será sancionado con falta de bloqueo si un atacante que está en el aire choca contra él desde fuera del semicírculo, salvo determinadas excepciones.

Los entrenadores dispondrán de dos 'challenges' por partido, aunque perderán uno si no lo han utilizado durante los primeros 38 minutos, y podrán solicitar revisión de las situaciones contempladas por el sistema de repetición instantánea, excepto para determinar qué jugador cometió una falta.

Asimismo, un entrenador será descalificado automáticamente si él o cualquier integrante de la lista del banquillo entra en la pista e interfiere en un contraataque rival, mientras que los árbitros ya no tendrán que realizar una advertencia previa antes de señalar una técnica por comportamiento o simulación, aunque esta advertencia se mantiene en los retrasos del juego.

En caso de pelea, los suplentes, jugadores excluidos y demás integrantes del banquillo no podrán entrar en la pista y solo evitarán la descalificación si la repetición instantánea confirma que intervinieron únicamente para restablecer el orden y no participaron en el enfrentamiento.

Por último, solo el entrenador principal podrá firmar el acta bajo protesta y deberá hacerlo en el primer balón muerto posterior a la acción reclamada, responsabilidad que asumirá el ayudante si el técnico ya ha sido descalificado. Los partidos y las prórrogas comenzarán con salto entre dos en el círculo central y, después de la primera posesión, el equipo que no la haya ganado sacará para iniciar el segundo y tercer cuartos, mientras que el que la obtuvo lo hará en el cuarto; además, los jugadores podrán desplazarse por la línea de fondo durante los saques y se utilizará un salto entre los dos jugadores más próximos en determinadas situaciones concretas.