La FEB celebra este sábado en Madrid su Asamblea General Ordinaria

Archivo - La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB) Elisa Aguilar - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) celebrará este sábado, a partir de las 10.30 horas (primera convocatoria) o de las 11.00 (segunda), su Asamblea General Ordinaria del año 2026, bajo la presidencia de Elisa Aguilar.

Según indicó la FEB, durante este encuentro, que se llevará a cabo en el Hotel INNSIDE Meliá Valdebebas, se aprobarán las cuentas anuales, la liquidación del ejercicio 2025 y del presupuesto 2026, así como el calendario deportivo para la temporada 2026-2027 y el nombramiento de los órganos disciplinarios federativo.