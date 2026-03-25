La FEB concederá 16 becas para el programa Rising Stars de la Academia de Pau Gasol

Archivo - Pau Gasol, ex jugador de baloncesto español, en un evento de Santander. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Academia de Baloncesto de Pau Gasol by Santander prolongan su colaboración, consolidando a la FEB como 'partner' técnico del proyecto y reafirmando su apuesta conjunta por la formación integral de jóvenes promesas del baloncesto, ya que la entidad concederá un total de 16 becas para el programa Rising Stars.

Según un comunicado de la Federación, esta alianza seguirá siendo "un pilar fundamental" del programa Rising Stars, que ofrece una preparación de alto nivel a jugadores y jugadoras de entre 15 y 19 años con proyección profesional. "La experiencia y el conocimiento técnico de la FEB permitirán mantener los estándares de excelencia del campus, tanto a nivel competitivo como formativo", destacaron.

Y es que en esta 22ª edición de la Academia de Pau Gasol, la Federación Española de Baloncesto concederá un total de 16 becas para el programa Rising Stars, lo que supone el doble que en ediciones anteriores.

Uno de los ejes estratégicos de esta colaboración renovada es la promoción del baloncesto femenino, ya que ambas entidades comparten el objetivo de "fomentar una mayor presencia de jugadoras en el campus, creando un entorno inclusivo que garantice la igualdad de oportunidades y favorezca el desarrollo del talento femenino", después de que, según datos de la FEB, en 2025 se alcanzara una cifra récord de 163.770 licencias femeninas.

En este contexto, la Academia de Pau Gasol refuerza su compromiso con iniciativas específicas que promueven la participación de chicas, como un cuerpo técnico equilibrado, la presencia de referentes del baloncesto femenino y la visibilización de trayectorias inspiradoras de antiguas participantes como Laura Piera, Irene Noya o Uxía Rodríguez.

"Contar un año más con la FEB es una gran noticia para la Academia. Su apoyo es clave para seguir ofreciendo una formación de calidad en el programa Rising Stars y, al mismo tiempo, para avanzar en nuestro objetivo de dar mayor protagonismo al baloncesto femenino", comentó Pau Gasol.

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destacó que "La Academia de Pau Gasol es un proyecto ejemplar en el desarrollo del talento joven". "Para la FEB es un orgullo continuar vinculados como partner técnico y seguir colaborando en el fortalecimiento del baloncesto de base", agregó.