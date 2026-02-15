La FEB "condena firmemente" la agresión a un árbitro de Tercera FEB

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) condenó "firmemente" la agresión sufrida por uno de los árbitros del partido de Tercera FEB entre el Toscones y el Fuenlabrada, disputado este sábado en Fuerteventura.

"La Federación Española de Baloncesto condena firmemente la agresión sufrida por uno de los árbitros del partido de Tercera FEB. Como ha sucedido a lo largo de su historia, la FEB es contraria a cualquier forma de violencia en el deporte, y especialmente en el baloncesto, que ha destacado siempre por los valores que promueve", publicó la FEB en un comunicado.

Además, desde la Federación apuntan que los hechos, agresión que llevó a cabo un jugador local a golpes contra el árbitro, han sido puestos ya en conocimiento de los Comités Disciplinarios responsables, que serán los encargados de juzgar el caso e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes.