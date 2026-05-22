La FEB convoca a 13 jóvenes para una nueva concentración de 'Espana Futuro'

Archivo - Noa Morro (dcha) junto al seleccionador Miguel Méndez y Carolina Guerrero - FEB - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

'España Futuro', el proyecto de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para reforzar el talento joven femenino, realizará una concentración del 31 de mayo al 8 de junio con 13 jóvenes que el organismo considera que tienen mayor proyección y procedentes de la Liga Femenina Endesa, Liga Femenina Challenge y la NCAA.

La exinternacional Anna Montañana dirigirá a este grupo, acompañada por Azu Muguruza y Marta Sorlí como entrenadoras ayudantes, en una concentración que contará además con la presencia y seguimiento del seleccionador nacional Miguel Méndez y que se llevará a cabo entre Madrid y la localidad italiana de Nápoles, donde jugará un torneo de preparación con la selección de Italia.

"'España Futuro' da continuidad a un trabajo iniciado años atrás para impulsar el talento joven femenino español. La concentración busca reforzar el vínculo entre las categorías de formación y el entorno de la Absoluta, favoreciendo la integración y progresión de las jugadoras dentro de la estructura de 'La Familia'", señaló la FEB.

La convocatoria de esta edición de 'España Futuro' está formada por Claudia Contell (Ing Amb. CAB Estepona), Paula Suárez (Derton Basket), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka), Marina Aviñoa (AzulMarino Mallorca Palma), Judith Valero (Florida Panthers), Marta Morales (Cadí La Seu), Gisela Sánchez (Notre Dame), Carla Brito (South Florida), Elba Garfella (Durán Maquinaria Ensino), Marina Mata (Cadí La Seu), Noa Morro (Kutxabank Araski), Ariadna Termis (Georgia Tech) y Tayra Eke (Unicaja Mijas).