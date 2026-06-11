La FEB y el FC Barcelona muestran su pesar por el fallecimiento de Eduardo Portela

Archivo - Eduardo Portela en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y el FC Barcelona expresaron este jueves su pesar por el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) entre 1990 y 2013 y extécnico, entre otros, del equipo blaugrana.

"La FEB expresa sus condolencias por el fallecimiento del histórico Eduardo Portela Directivo clave en la evolución del baloncesto español y europeo, la figura de Portela fue una de las más influyentes de las últimas décadas, en las que también contribuyó a la FEB como asambleísta", señaló el organismo en su página web.

La federación destacó que, pese a su trayectoria en los banquillos, la figura del catalán sobresalió "sobre todo en el plano directivo", haciendo hincapié en la importancia de su llegada a la acb y donde cuyo trabajo hizo que la asociación fuese "en muchos sentidos pionera".

El organismo que preside Elisa Aguilar recalcó que "su impronta quedó asimismo marcada en el baloncesto internacional" con su "impulso personal" a la creación en 1991 de la ULEB (Unión de Ligas Europeas de Baloncesto), de la que también fue presidente hasta 1998, y también fue "decisivo" en la creación de a actual Euroliga.

"Su figura, pues, fue clave en la evolución global del baloncesto español y europeo de las cuatro últimas décadas", subrayó la FEB, que en 2023 le hizo entrega en su domicilio del balón dorado del Salón de la Fama en representación de la acb al ser incluido en la promoción de aquel año en la categoría de Contribuidores.

El ente tampoco olvida que Eduardo Portela fue el esposo de María Planas, la entrenadora "más destacada de la historia" del baloncesto femenino nacional "y la única mujer seleccionadora absoluta de la historia". La FEB quiere hacer llegar a todos sus familiares, en especial a su esposa, y amigos su más sentido pésame. Descanse en paz", sentenció.

Por su parte, el FC Barcelona lamentó "profundamente" la pérdida del dirigente catalán, "figura destacada de la sección de baloncesto" y del deporte de la canasta. El club resaltó que Portela fue su entrenador en tres etapas (1964-67, 1977 y 1979), además de secretario técnico entre 1974 y 1981 y gerente entre 1981 y 1982. "Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todo el mundo del baloncesto. Descanse en paz", le despidió en su perfil oficial de 'X'.