La Federación Española de Baloncesto y MGS Seguros se unen en un acuerdo de patrocinio hasta 2030

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, junto al vicepresidente ejecutivo de MSG Seguros, Juan Ignacio Querol, y la selección nacional femenina de baloncesto en el acto institucional. - MGS SEGUROS

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y la aseguradora MGS Seguros ratificaron este miércoles en Zaragoza un acuerdo de patrocinio hasta el año 2030, con la presencia de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, el seleccionador nacional femenino, Miguel Méndez, y el resto de jugadoras y cuerpo técnico de la selección.

Este encuentro tuvo lugar en Zaragoza, donde la selección femenina sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo Femenina 2026 de Berlín, y sirvió para albergar el primer encuentro institucional, cuyo acto adquirió un "significado especial" para la compañía. Durante el mismo, el vicepresidente ejecutivo de MGS Seguros, Juan Ignacio Querol, recibió una camiseta conmemorativa de la selección.

Querol aseguró que con este encuentro pudo conocer de cerca los valores que comparte la empresa con la selección: el trabajo, la exigencia y el compromiso. "Queremos acompañar al baloncesto español en su crecimiento y contribuir a que sus selecciones sigan siendo un referente dentro y fuera de la pista. Les deseamos toda la suerte en la próxima Copa del Mundo Femenina donde contarán con todo nuestro apoyo", señaló.

Asimismo, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, se mostró "contenta" por iniciar esta colaboración en un "momento importante" para el baloncesto femenino español, por su vuelta a un Mundial tras ocho años. "Que nos acompañéis en este regreso es una muestra de la confianza que depositáis en el equipo y de vuestra apuesta por convertiros en una pieza más en ese objetivo que tenemos todos, que es que el baloncesto femenino siga creciendo y siendo cada vez más visible. En estos años que tenemos por delante estoy segura de que vamos a crecer de la mano", destacó la dirigente.

La colaboración entre la selección española femenina y MGS comenzó en el pasado mes de junio y, a partir de enero de 2027, se extenderá a la selección masculina y al resto de categorías de formación, consolidando una alianza de largo recorrido entre MGS Seguros y el baloncesto español.