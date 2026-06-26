Ferran Bassas renueva con el Kids&Us Manresa hasta 2028

Archivo - Ferran Bassas, en un partido con el Bàsquet Manresa. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kids&Us Manresa ha anunciado este viernes la renovación hasta 2028 del base español Ferran Bassas, de 34 años y 1,81 metros de altura, tras haberse asentado durante la pasada temporada como una pieza clave en el equipo manresano desde su incorporación en diciembre de 2025.

Nacido el 29 de abril de 1992 en Barcelona, ese fichaje de Bassas a mitad de campaña mitigó los momentos de pocos efectivos en la dirección de juego del Bàsquet Manresa. Sus etapas previas en Joventut Badalona, Iberostar Tenerife, San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria y MoraBanc Andorra habían fraguado su dilatada experiencia en la Liga Endesa.

Al inicio del curso 2025-26, disputó con el conjunto andorrano siete partidos y promedió 1,7 puntos, 1,1 asistencias y 1,1 rebotes. Firmó más tarde con el Manresa por lo que quedaba de temporada y jugó 24 partidos de la Liga ACB, superando de media los 21 minutos sobre la cancha y con promedios mejorados de 10,3 puntos, 5,9 asistencias y 1,5 rebotes.