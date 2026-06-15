La final de la Liga Endesa se presenta este miércoles en el Ayuntamiento de Valencia

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presentación del 'play-off' de la final de la Liga Endesa de baloncesto que enfrentará al Valencia Basket y Barça tendrá lugar este miércoles, a partir de las 19:30 horas, en el Ayuntamiento de Valencia, informa la ACB en un comunicado.

En el acto participarán los entrenadores Pedro Martínez y Xavi Pascual y los jugadores Jaime Pradilla y Tomas Satoransky. El evento se celebrará en el Balcón del Ayuntamiento de Valencia y se podrá seguir en directo a través del canal de youtube de la acb.