Forrest, Nowell, Omoruyi, Radzevicius y Edwards se van del Kosner Baskonia

Archivo - Trent Forrest, en un partido. - Europa Press/Contacto/William Cannarella - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha confirmado este sábado el adiós de los bases estadounidenses Trent Forrest y Markquis Nowell, del alero nigeriano Eugene Omoruyi, del escolta lituano Gytis Radzevicius y del pívot neerlandés Jesse Edwards, agradeciéndoles "su contribución" y "su gran desempeño en una temporada histórica" para el club vasco.

"La entidad vitoriana y Forrest finalizan su relación tras dos campañas juntos. En los dos cursos que Forrest ha estado en Vitoria-Gasteiz, ha vestido la elástica baskonista en 123 ocasiones. Una temporada en la que también ha conquistado el título de campeones de Copa del Rey, con grandes actuaciones en los tres encuentros decisivos que le valieron para ser nombrado MVP del torneo", indicó el Baskonia.

El mismo comunicado apuntó que Nowell había disputado 34 encuentros oficiales como baskonista entre Liga Endesa y Euroliga; y también que Omoruyi, tras aterrizar en el Baskonia en diciembre de 2025, había defendido sus colores en 52 partidos entre Liga Endesa, Euroliga y Copa.

Con 9,8 puntos y 9,9 créditos de valoración como promedio durante su tiempo en el conjunto vitoriano, Omoruyi fue "clave" en esa conquista del título de campeones de la Copa, según apostilló la nota de prensa.

Mientras, Radzevicius llegó a Vitoria en diciembre de 2025 y disputó un total de 55 partidos oficiales con el conjunto baskonista. Por su parte, Edwards reforzó el juego interior gasteiztarra el pasado marzo y desde entonces participó en un total de 17 partidos en la Liga Endesa.

"Desde el club queremos agradecer a todos ellos su compromiso y profesionalidad con el club durante esta etapa y desearles a todos la mayor de las suertes en su futuro, tanto personal como profesional", zanjó el comunicado de un Baskonia que está reconfigurando su plantilla.