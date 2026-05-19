La Fundación Trinidad Alfonso rinde homenaje a Vega Gimeno tras su retirada como jugadora

La Fundación Trinidad Alfonso rinde homenaje a Vega Gimeno tras dejar las pistas. - FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Trinidad Alfonso ha rendido este martes un homenaje a la ya exjugadora profesional valenciana Vega Gimeno, de 35 años, que el pasado abril anunció su retirada definitiva de las pistas para asumir nuevos roles en el baloncesto 3x3 español.

Durante el acto de reconocimiento, Gimeno recibió el calor de sus más allegados. "Inesperados, para ella, han sido los mensajes de Ramón Jordana, su primer entrenador fuera de Valencia cuando Vega era una adolescente; de Ana Junyer, la exseleccionadora nacional de 3x3; de sus excompañeras de selección Aitana Cuevas y Marta Canella; o de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar", indicó la Fundación Trinidad Alfonso en un comunicado de prensa.

"Especialmente emotivas le han resultado las palabras que le han dedicado sus padres, Loles y Ángel; y su inseparable Sandra Ygueravide, jugadora junto a la que reveló su retirada en paralelo hace unas semanas y que, desde entonces, es nueva seleccionadora de baloncesto 3x3", apuntó la nota.

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad que preside Juan Roig y que ha apoyado a Gimeno desde 2020 a través del Proyecto FER, destacó hitos de la exbaloncestista. "Entre su amplia colección de triunfos, la medalla que más brilla es la plata lograda en los Juegos Olímpicos de París 2024 con el conjunto femenino de 3x3, pero no ha sido ese el único metal que ha tocado desde que se uniera al Equipo FER hace seis años", añadió la nota.

"Vega y sus chicas han dominado el continente. Prueba de ello son el oro en el Campeonato de Europa de París en 2021, la plata en el de Jerusalén en 2023, el oro de Viena en 2024 y el bronce alcanzado el pasado verano en Copenhague, entre otros éxitos memorables", subrayó el texto.

"HE TENIDO LA ENORME SUERTE DE RETIRARME EN EL MOMENTO EXACTO"

"Gracias a la Fundación Trinidad Alfonso y a Juan Roig por su apoyo. Sin él no habría podido conseguir lo que he conseguido estos últimos años", arrancó en su discurso la propia Gimeno, quien reconoció estar "enormemente satisfecha" por todo lo "conseguido", habiendo "cumplido muchos sueños" y habiendo "disfrutado entrenando y compitiendo".

"Además, he tenido la enorme suerte de retirarme en el momento exacto. Tanto cuando decidí dejar el 5x5 como ahora, al dejar el 3x3, he podido elegir el momento y eso me produce una gran satisfacción", explicó visiblemente emocionada al escuchar los mensajes de sus seres queridos.

También habló Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso. "Tenemos sentimientos contradictorios: por una parte, la tristeza de asistir a la retirada de una de las grandes deportistas valencianas de los últimos tiempos; por otra, la alegría de saber que estamos ante un adiós voluntario, meditado y nada forzado, muy natural", dijo al respecto.

"Nos enorgullece comprobar que Vega, una de nuestras grandes embajadoras en el Proyecto FER, es una deportista tan querida y admirada", declaró Gómez. "Ha dejado un grato recuerdo allá donde ha estado y también deja un gran legado deportivo", concluyó el director de la Fundación.