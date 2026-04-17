Galatasaray y Fenerbahçe dejan al Casademont Zaragoza y al Spar Girona sin final en la Euroliga Femenina

Archivo - Chloe Bibby, durante un partido con el Spar Girona. - BÀSQUET GIRONA - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza y el Spar Girona han perdido este viernes de manera respectiva ante el Galatasaray, por 63-56, y ante el Fenerbahçe, por 76-59, en las semifinales de la Euroliga Femenina 2025-26, cuya Final Six por el título se está jugando en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

En el recinto maño, el Girona abrió su 'semi' con un grato primer cuarto tras un parcial de 0-8 que agotó el minuto 10 con un 12-17 para las gerundenses. Klara Holm y Chloe Bibby, sus referencias ofensivas habituales, ya habían empezado a carburar, pero el mal comienzo del segundo periodo facilitó que el Fenerbahçe sonriese al descanso (37-27).

Al regreso de vestuarios, las pupilas de Roberto Íñiguez apretaron el marcador guiadas otra vez por Klara Holm, pero el equipo turco contestó con un ataque coral por obra de Julie Allemand, Emma Meesseman, Gabby Williams y Sevgi Uzun. Dándose relevo anotador, mantuvieron su ventaja.

En el cuarto cuarto, el 'Fener' mostró mucha entereza y apenas cedió terreno al Girona hasta sentenciar su victoria y regresar al partido por el título dos años después de su última vez. En caso de ganarlo, sería su tercera corona de la Euroliga en las últimas cuatro temporadas.

Lo querrá evitar el otro conjunto turco presente en semifinales, un Galatasaray que empezó arrollador su duelo ante las anfitrionas de esta Final Six. El parcial acumulado de 24-4 en el primer cuarto fue más que elocuente sobre la horrible puntería del Basket Zaragoza en su pabellón.

Eso sí, las pupilas de Carlos Cantero no querían decepcionar a su afición y en el segundo periodo mejoraron en defensa, lo que se tradujo en reducir distancias. Una de sus estrellas, Merritt Hempe, logró el primer triple maño, después de 10 intentos fallidos de todo el equipo, a 3:54 de llegar al descanso. Aun así, el 37-20 era difícil de remontar.

De hecho, el tercer periodo no auguraba milagro porque continuaba el 'Galata' por delante con holgura (49-34). Sin embargo, en cuanto empezó el cuarto acto, aparecieron nervios y el Zaragoza se agarró al tino de Carla Leite desde el perímetro y al despertar de Hempe en la 'pintura'.

Las anfitrionas no se rindieron y, pese a ir 62-56 abajo cuando solo quedaban 12.9 segundos en el reloj, tuvieron una posesión para mitigar aún más la desventaja. No obstante, Leite hizo falta en ataque sacando el brazo delante de una rival y el 'Galata' selló su triunfo con tiros libres.