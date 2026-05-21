Garbajosa: "El baloncesto es el segundo deporte de Europa y sólo genera el 1% del negocio"

Archivo - El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, ha comentado este jueves que "algo no se está haciendo bien" en el baloncesto europeo si siendo el segundo deporte en importancia del continente "sólo genera el 1% del negocio del deporte", y ha catalogado al calendario actual como "absolutamente sobrecargado" y dañino para los jugadores y los aficionados.

"Hay datos que son irrefutables. Esta no es una liga cerrada, cerrada es la que hay ahora. En esta liga al menos las ligas nacionales por fin podrán clasificar por meritocracia a la mejor competición, porque ahora mismo no es así. El baloncesto es el segundo deporte de Europa, y sólo genera el 1% del negocio del deporte en Europa. Algo no se está haciendo bien", afirmó el presidente de FIBA Europa en la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC).

Garbajosa apuntó que el baloncesto europeo tiene "un mal endémico desde hace 26 años" a causa de un calendario "absolutamente sobresaturado de partidos". "Daña a los deportistas y a los aficionado. En un deporte o en un ecosistema como es el baloncesto europeo, algunos jugadores juegan 100 partidos, que es muchísimo, y otros están jugando 30, que es demasiado poco. Eso no lo podemos permitir", agregó.

El directivo subrayó que llega un momento en que se olvida "la palabra competición". "Cuando compites en una liga necesitas tener un premio si lo haces bien y un castigo si lo haces mal. Es tan sencillo como eso. Llega un momento en que el aficionado no sabe lo que ve ni para qué sirve. Creo que la necesidad de esta evolución que estamos promoviendo en los balances europeos es porque estamos dañando a los únicos dos que no podemos dañar", añadió.

En cuanto al formato de la competición, explicó que NBA Europa tendría "una pirámide ordenada de competiciones", con una base con "todos los equipos que se lo merezcan". "Habrá muchos equipos en la base, unos poquitos menos en la intermedia, que sería la Champions League, con la NBA FIBA Europa en las punta", matizó.

"Los que más contentos tienen que estar no somos ni NBA ni FIBA, son las ligas nacionales. Por fin la buena actuación de un club en la liga nacional te va a permitir clasificarte. Entonces, creo que estamos en un modelo mucho más alineado con los valores del deporte, de la Unión Europea y con lo que debe ser un deporte en sí. Es una evolución muy mejorada de lo que tenemos ahora mismo", analizó.

El campeón del Mundo en 2006 destacó que en el modelo de NBA FIBA Europa si no eres propietario de la competición, no se tendrá que pagar para participar. "En la competición que hay ahora tienes que pagar para participar. En NBA, una vez que estás en la competición, vas a disfrutar del reparto económico que tiene un franquiciado", expresó.

El madrileño destacó la "relación histórica" que mantienen FIBA y NBA desde hace tiempo. "Una de las últimas medidas que hemos aprobado en FIBA es que, el jugador que se va a la NBA, un 5% de su salario va destinado a los clubes donde se ha formado en Europa. Hay una correlación muy directa en potenciar los dos ecosistemas. Esto no es una cosa que nos hemos puesto de acuerdo para atacar a nadie ni para defender a nadie", recalcó.

"Estos señores de la NBA han llegado y se habla de algo que es el baloncesto era casi tabú, el baloncesto puede ser rentable. La gente decía, ¿cómo va a ser rentable el baloncesto? Y estos señores lo demuestran. Ellos no han venido a invadir nada, han dicho que el baloncesto tiene un serio problema de sostenibilidad. Hay un artículo en un periódico que dice que el baloncesto europeo pierde entre 20 y 30 millones al año. ¿Qué sector empresarial aguanta eso?", cuestionó.

Por último, habló de la "humillación" que supone para un deporte que puedan jugar un equipo español y un turco, y que haya un España-Turquía al mismo tiempo. "Nos debería dar vergüenza a todos haber llegado a esa situación. Necesitamos un lavado de cara, una reforma integral del sistema que nos permita evitar esta serie de situaciones, que lo único que hacen es dañarnos", concluyó.