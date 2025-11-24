Garbajosa: "Echo de menos 'La Familia', pero mis fuerzas e ideas en la FEB estaban agotadas"

1029771.1.260.149.20251124112743 Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, durante los Desayunos Deportivos de Europa Presss - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, el español Jorge Garbajosa, tiene claro que recuerda con cariño su paso al frente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y que sigue siendo "cercano" a todo lo que pasa en su país, pero apostar por dar el salto a su nuevo organismo fue "la mejor decisión" porque sentían que sus "fuerzas e ideas" en la federación "estaban agotadas", mientras que aseguró que su "espíritu es constructivo y no destructivo" a la hora de tratar los conflictos.

"Sí echo de menos a 'La Familia', pero sobre todo por las relaciones personales que se crearon. Nunca he estado tanto tiempo en ningún sitio y el cuerpo me pedía cambiar. Me fui empapando más del proyecto de FIBA y empecé a sentir que era mío y que quería aportar, y tenía la sensación de que en la FEB mis fuerzas e ideas estaban agotadas. Surgió esta posibilidad y creo que fue la mejor decisión para mí y la FEB", señaló Garbajosa este lunes en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Joma y la Universidad Camilo José Cela.

El dirigente recuerda que prometió cuando fue elegido que iba a estar "en los 50 países de Europa". "Me faltan tres, pero es la mejor forma de entender los problemas porque es un continente muy diverso", advirtió el mandatario, que ha apostado por un liderazgo "colaborativo" en una organización que se encontró "muy bien organizada". "Traté de aunar y poner mi pasión por el deporte y la gestión", añadió.

"Sabía que iba a ser un reto muy exigente. Venía de casi ocho años al frente de la FEB impulsando las categorías inferiores y el baloncesto de formación, dando más protagonismo al baloncesto femenino, intentando tender puentes con la Liga Endesa, sumando patrocinadores que eran compañeros de viaje, trabajando codo con codo con la distintas Territoriales y logrando algo histórico jamás pensado como que la selección masculina fuese la número uno del ranking FIBA", apuntó

El dirigente recalcó que su "idea" siempre estuvo la de "intentar exportar a Europa ese modelo de trabajo". "Y si uno mira atrás, creo que poco a poco lo estamos logrando y lo que más me motiva es que seguimos queriendo más. Para mí es un orgullo luchar cada día por intentar dejar ese sello 'marca España' que llevo tan dentro", subrayó.

"No me olvido ni de quién soy ni de dónde vengo. Siempre he dicho que mi equipo era la selección y que nada me hacía más feliz que jugar con ella cada verano, me costara lo que me costara y aunque me obligara a renunciar a lo que otros soñaban con alcanzar", prosiguió el madrileño, que también intenta "sumar" en otros puestos como los que tiene en ADESP o el COE.

El de Torrejón de Ardoz insistió en que se siente "orgulloso y superimplicado" en su actual cargo, pero que no olvida que es "español" y que por ello es "cercano" a todo los que pasa en España, aunque no se cuestionó en su momento presidir la ACB. "Hablo con muchos clubes y algunos me dijeron que si daría el paso, pero les dije que tenían un presidente ya y que mientras lo tuviesen no tenía nada que decir. He vivido el verano más bonito y donde estoy es donde quiero estar y ojalá que mucho tiempo", comentó.

Del mismo modo, ofrece toda su "disposición" para "ayudar en todo lo que pueda" a Elisa Aguilar, su sucesora al frente de la FEB, y aprovechó la ocasión para recordar que el baloncesto femenino español ha tenido "un muy buen año" con la medalla de plata en el Eurobasket "con una generación muy joven" y también con "las selecciones de formación". "El baloncesto femenino español va a seguir siendo un referente", manifestó.

"En el baloncesto masculino se sabía y nadie se podía sorprender, veníamos de años con gente como Rudy (Fernández) estirando sus carreras y una generación que necesita un tiempo, pero hay señales buenas como el oro de la Sub-18 con una generación muy buena", opinó a nivel masculino tras la decepción del último Eurobasket donde España no pasó la primera fase.

"NO SOY UN TEÓRICO AL FRENTE DE UN EJÉRCITO"

El exjugador reconoció que discute "bastante" con Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA y presente en este acto, pero que lo hacen "cara a cara, de manera leal y siempre pensando en el baloncesto". "Cuando se sale de una sala de acuerdo es ley y se defiende", remarcó el dirigente.

En este sentido, destacó que por su parte y de su organismo siempre apelan al "espíritu constructivo y no destructivo" como la mejor forma de "entender el baloncesto como un todo en el que cada una de las partes es crucial para su perfecto desarrollo" y donde "los jugadores son el actor principal".

Sin embargo, a Garbajosa le parece "curioso que mientras unos acaparan y aumentan su número de partidos", desde la FIBA hacen "lo contrario" para cuidar al jugador. "Los datos son elocuentes y esto lo hacemos porque trabajamos de la mano de los clubes, las ligas domésticas, las federaciones nacionales, con la Unión de Ligas Europeas e impulsamos la importancia de la comisión de jugadores de FIBA con 'cracks' de la talla de Dirk Nowitzki y Sonia Vjasic", subrayó.

"Pero es que además yo hablo con Pau Gasol, con Tony Parker, con Luis Scola y tengo mi experiencia de jugador. Creed que sé de lo que hablo, no soy un teórico al frente de un ejército. A riesgo de que se piense que cuento una 'batallita', es que cuando yo jugaba, en la Euroliga, con 24 equipos nada más y nada menos, hacían falta apenas 24 partidos para ser campeón y ahora solamente la primera fase son 38 partidos con escala en Dubai", añadió.

Jorge Garbajosa también habló "de la base de la pirámide" que supone el baloncesto de formación que "acaba produciendo a las estrellas del mañana" y en los numerosos programas de la FIBA "para hacer crecer el baloncesto desde todos los ángulos" y "a los que se llegan a destinar entre el 45 y el 50 por ciento". "Me siento especialmente orgulloso de ellos. Sus resultados a veces requieren tiempo para hacerse visibles, son la base que garantiza el futuro del baloncesto europeo", advirtió.

Además, incidió en un baloncesto femenino, que "sin duda cotiza al alza y que ha dejado claro que vende, interesa y aglutina el apoyo de compañeros de viaje que se han sumado a esta maravillosa aventura", entre los que citó, entre otros, a 'Movistar', 'Mediaset' o la FEB y que les permiten "generar unos recursos" para reinvertir en esta modalidad.

"En dos años y poco hemos cambiado el formato del Eurobasket y de las sedes porque es la mejor herramienta para llevar el baloncesto femenino. Creemos en el producto porque a nivel de entretenimiento, pasión y juego es espectacular y queremos crear el escenario adecuado. Tenemos que adaptarnos a cómo está cambiando el calendario y que cada parte encuentre su espacio y crezca", puntualizó al respecto.

"MECANISMOS DE PROTECCIÓN" ANTE LA FUGA DE TALENTO A LA NCAA

Finalmente, no olvida que, más allá de la NBA en Europa, tienen "retos apasionantes por delante" como puede ser "el planteamiento del calendario" de la WNBA, la NBA femenina, que no le parece "el ideal" y para el que buscan "una solución" al igual que "en el cambiante escenario de la NCAA", la liga universitaria estadounidense.

"Ha dejado de ser un programa universitario de formación y por tanto ha de adherirse a un sistema de traspasos. Está claro que no se le puede cortar las alas a un chaval que decide emprender esta singular aventura, pero también es cierto que tenemos que encontrar unos mecanismos de protección y recompensa para los clubes formadores de talento. Desde FIBA monitorizamos esta nueva realidad que ha irrumpido con fuerza y con la comisión creada queremos contribuir a cuidar al club de origen y garantizar todos los derechos del jugador en una potencial futura vuelta a equipos europeos", sentenció.