Garbajosa: "Nuestro objetivo es convertir al baloncesto en el deporte más popular del mundo"

Archivo - Jorge Garbajosa , presidente de FIBA Europa - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, el español Jorge Garbajosa, tiene claro que tienen como objetivo convertir al baloncesto "en el deporte más popular del mundo" y para ello ve clave "trabajar con las ligas nacionales", mientras que no olvida que en la actualidad se deben tomar decisiones "teniendo en cuenta a todas las partes".

"El baloncesto no es el primer deporte en muchos países, pero sí el segundo y por eso nuestro objetivo es convertirnos en el deporte más popular del mundo. Para eso, hay que trabajar con las ligas nacionales para intentar tener todas las competiciones de alto nivel", señaló Garbajosa en su participación en 'The Forum', un encuentro de la industria deportiva celebrada este jueves en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital.

El dirigente recordó que "hace 30-40 años", la federación internacional "era el órgano de gobierno" que controlaba casi todo, pero que "ahora hay otras muchas partes que participan en la toma de decisiones". "Eso nos hace organizaciones lentas, pero es la única forma de compromiso. Hay una expresión muy española que la manta es corta y no te cubres los pies si te cubres la cabeza, pero debemos dirigir el baloncesto teniendo en cuenta a todas las partes", admitió.

También celebró que, "sobre todo" en el deporte de la canasta, "hay una evolución costante en el lado femenino". "Hemos visto ya que se amplía la temporada, que hay un acuerdo que hace más atractivos los salarios de las jugadoras, el 'Project B' nuevo", apuntó el exjugador.

"Lo importante son los jugadores y los aficionados. Mi deseo y mi sueño es tener una pirámide de competición estable interconectado con las competiciones europeas y con otros continentes, espero que se haga realidad", prosiguió Jorge Garbajosa.

El presidente de FIBA Europa también sabe que "hay que ajustarse a lo que quieren los aficionados". "En los últimos Juegos Olímpicos, todo se vendió en un día. El paquete para aficionados tiene que evolucionar constantemente", sostuvo.

"Hay muchas competiciones y muchos clubes, pero hay que ser auténtico y veraz. Los aficionados pueden ver si solo es marketing o son los valores del club, esto es fundamental", sentenció el mandatario del baloncesto europeo.