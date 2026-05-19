Garuba puede tener "un rol más protagonista" en la 'Final Four' por las bajas de Tavares y Len

Usman Garuba durante el Media Day de la Final Four de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Real Madrid Usman Garuba no esconde que seguramente le toque "asumir un rol más protagonista" en la 'Final Four' de la Euroliga que arranca este viernes en Atenas, pero que tanto él como el equipo están "listos para dar un paso más", mientras que el escolta Alberto Abalde hizo hincapié en el trabajo colectivo para parar a "un auténtico 'jugadorazo'" como el base Jean Montero, pieza clave del rival en semifinales, el Valencia Basket.

"Obviamente, con las lesiones que tenemos de nuestros pivots, quizá tenga que asumir un rol más protagonista, pero al final esto es el deporte, son cosas que pasan y tengo que dar un paso más, pero no sólo yo, todo el equipo, estamos listos para ello", señaló Garuba en el 'Media Day' previo a la 'Final Four' de Atenas.

El internacional recordó que "mentalmente" se ve listo porque ya ha vivido una situación similar en el 'playoff' ante el Hapoel Tel-Aviv donde suplió la baja de Tavares. "El día que tienes más minutos obtienes más confianza y eso quita presión, el saber que vas a tener más minutos", puntualizó.

"Yo creo que es parte del juego el jugar más o menos, y la presión es algo que tú tienes que combatir. Al final, es un trabajo de equipo, luchamos todos para ganar, así que la presión será como siempre", añadió al respecto el madridista.

Este no se podía "imaginar" hace unos años que el foco estuviera puesto sobre él de esta manera. "Pero al final son las circunstancias del deporte. Estas cosas pueden pasar y tienes que estar listo en cualquier momento porque tú tienes que entrenar para esto y tienes que estar preparado para todo lo que nos pueda pasar. Puedes jugar más, puedes jugar menos, puede haber lesiones, pero tu mentalidad siempre tiene que ser darlo todo al cien por cien", subrayó.

Garuba confesó que está "mejor" de la mano que se dañó en el tercer partido de la serie ante el Hapoel. "La verdad es que estuve con molestias esta semana, pero estoy mejor y listo de cara para la 'Final Four'", confirmó el jugador madrileño.

El ala-pívot augura "un partido muy intenso" este viernes en la semifinal ante el Valencia Basket, "un rival que está haciendo una buena campaña". "Pero confío en nuestro trabajo y en todo lo que estamos preparando en este partido para poder obtener la victoria", concluyó.

ABALDE: "NO SE PARA MONTERO PERSIGUIÉNDOLE UNO SOLO POR TODA LA PISTA"

Por su parte, el escolta Alberto Abalde calificó al Valencia Basket como "un auténtico equipazo". "Han hecho un año que merece el recuerdo y el conocimiento. Fueron segundos en la temporada regular siendo superregulares y jugando un baloncesto increíble que ha enamorado a todo el mundo, y luego los méritos que han hecho para estar en la 'Final Four' batiendo a un equipo como Panathinaikos y remontando un 0-2", indicó.

"Tiene mucho mérito lo que han hecho y creo que nosotros vamos a tener que estar más que bien porque bien no creo que llegue, hay que estar un paso por encima de eso y hacer las cosas muy bien para ganar estas semifinales", agregó.

El gallego admite que llegan a Atenas con "unas circunstancias a nivel de equipo con las lesiones" que les obligan a "estar muy concentrados, a dar un paso adelante y hacer ajustes". "Eso hace que nuestro único foco esté en la pista en lo que tenemos que hacer, en qué tiene que hacer cada uno más de lo que es lo normal que llevábamos haciendo", advirtió.

Abalde apuntó que "seguramente sí" se vea un Real Madrid que juegue más rápido porque Tavares y Len "son jugadores que cambian la manera de jugar" e incidió en el control del rebote. "Es algo que nos tiene que obsesionar y estamos haciendo mucho énfasis en eso", remarcó.

Al escolta le podría tocar defender a Jean Montero, uno de los mejores jugador del Valencia Basket, "un auténtico 'jugadorazo'". "Ha hecho una temporada espectacular que ha sido valorada por todo el mundo. Ha hecho una temporada espectacular y es un jugador que no se le para solo con una persona persiguiéndolo por el campo, será un trabajo de equipo y también, sin tener a nuestros hombres grandes, también vamos a tener que hacer pequeños ajustes en los bloqueos directos y demás", detalló.

"Va a ser uno de sus generadores, una de sus armas que vamos a tener que focalizar en que no esté cómodo, pero que aunque lo defiendas muy bien, va a anotar. Además, tiene más compañeros con mucho peligro y tenemos que hacer un trabajo sólido desde el primer minuto y consistente colectivamente para que sus generadores no se encuentren cómodos. Está Montero, pero tienen a Badio, Thompson, Moore, Taylor, muchas armas", sentenció.

DECK: "PERDERSE POR LESIÓN UNA 'FINAL FOUR' ES ALGO MUY DURO"

Finalmente, Gaby Deck espera "un partido complicado y difícil" en una 'Final Four' que estuvieron "preparando toda la temporada" para poder llegar y que en lo personal está "en uno de los primeros lugares" de las competiciones que más le gusta. "Más que nada porque las últimas dos me las perdí debido a mis lesiones. Este año estoy sano y con mucha ilusión de jugarla. Espero disfrutarla, tratar de dar el máximo para el equipo y ojalá que nos vaya muy bien", comentó.

El alero apeló a la "unidad" como arma para creer firmemente en la victoria final. "Con momentos buenos y malos, siempre hemos estado juntos y unidos. Y ahora, más que nunca, con las cosas que nos vienen pasando en el último tiempo", advirtió en relación a las bajas de Tavares y Len.

Deck confesó que perderse una 'Final Four' "es una situación muy difícil y muy dura porque estás todo el año preparándote para este momento y después tener que verlo de afuera es algo complicado". "Hay que tratar de aferrarse a la familia, a los compañeros, al cuerpo médico, y tratar de trabajar para estar al siguiente año y poder tener la oportunidad", expresó.