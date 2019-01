Gentile: "Estoy muy feliz en el Estudiantes y no me siento un líder"

Publicado 17/01/2019 12:07:07 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero italiano del Movistar Estudiantes, Alessandro Gentile, ha dicho sentirse "muy feliz" en el club madrileño dos meses después de su fichaje, pero ha negado que se sienta "un líder" de la plantilla, al tiempo que ha confirmado su intuición de que la Liga Endesa "es muy competitiva" y ha mostrado su ilusión por disputar la Copa del Rey.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento. Ahora estamos en la parte baja de la clasificación, pero trabajando creo que podemos hacer muchas cosas positivas. No me siento un líder. Todos los jugadores somos muy importantes. En un deporte de equipo todos los jugadores de una plantilla tienen que ser importantes", explicó Gentile ante la prensa.

El italiano, que llegó al club estudiantil en noviembre, recordó que "no es fácil jugar después de mucho tiempo sin hacerlo". "Estoy en una liga muy competitiva. Cada partido es muy difícil y los resultados son inciertos. Estoy feliz por jugar contra equipos y jugadores muy fuertes cada domingo", dijo, después de 11 partidos con el 'Estu' en los que ha promediado 13,3 puntos y 4,2 rebotes en 26 minutos de juego.

Su próximo objetivo será ayudar a ganar el domingo al Delteco GBC, primera parte de la carambola que necesita su equipo para llegar a la Copa del Rey. "Sé que la Copa es muy importante y que se ve mucho por televisión. Me gustaría mucho jugarla. Tenemos un partido muy importante este domingo y no tenemos que pensar en otros resultados. Debemos ganar, sabemos que es muy importante. Nos gustaría jugar la Copa, pero no está en nuestras manos", recordó, consciente de que también necesitan que el Montakit Fuenlabrada pierda en Tenerife.

BERROCAL DESTACA EL "CAMBIO RADICAL" DE SU EQUIPO

Por su parte, el entrenador del Estudiantes, Josep Maria Berrocal, destacó la mejoría de las últimas semanas. "El grupo tenía claro la situación en la que estábamos. Teníamos que estar unidos y eso se ha visto reflejado en un cambio bastante radical en los partidos contra UCAM Murcia y Real Madrid. Hemos dado ese paso, hemos estado juntos en los momentos difíciles y se vio sobre todo en el partido contra el Madrid. Fue fantástico y ojalá lo podamos repetir", animó.

Al igual que Gentile, el técnico remarcó que "solo" pueden hacer lo que está en sus "manos", es decir, imponerse al Delteco GBC. "Si al final ganamos y llega esa victoria del Tenerife será un premio añadido, un extra, pero conseguirlo nunca sería fracaso. Lo frustrante sería que no hiciéramos nuestro trabajo y perdiéramos el domingo", aclaró.