El Gernika confirma a Franky García como su entrenador de la próxima temporada

El Gernika KESB confirma a Franky García como su entrenador de la próxima temporada. - GERNIKA KESB

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB ya tiene definido el cuerpo técnico que liderará al primer equipo durante la campaña 2026-27, habiendo confirmado a Franky García como su primer entrenador, acompañado por Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga como técnicos ayudantes.

"Con esta decisión, Gernika KESB refuerza su apuesta por gente de la casa, personas con capacidad de trabajo, conocimiento del club e implicación con un proyecto que quiere seguir creciendo desde la identidad, el compromiso y la ambición", indicó este viernes la entidad vizcaína en su página web.

El propio Franky declaró que su propósito en la Liga Femenina Endesa será construir un plantel "que represente los valores del club: esfuerzo, ilusión y ambición". Además, abogó por formar un equipo capaz de "transmitir pasión y energía en Maloste junto a nuestra afición".

"El club continúa trabajando en la planificación deportiva de la temporada 2026-27 con el objetivo de configurar un grupo competitivo, comprometido y conectado con la grada, manteniendo viva la esencia que ha convertido a Gernika en un referente del baloncesto femenino", zanjó la entidad vasca en su nota de prensa.