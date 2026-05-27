La Gira de los 100 años de los Globetrotters cierra su paso por España con más de 60.000 espectadores

La Gira de los 100 años de los Harlem Globetrotters cierra su paso por España con más de 60.000 espectadores - PROACTIV ENTERTAINMENT

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Gira de los 100 Años de los Harlem Globetrotters ha cerrado su recorrido por España tras visitar diez ciudades del país con el espectáculo del legendario equipo norteamericano de baloncesto que ha contado con una gran acogida entre el público español atrayendo a más de 60.000 espectadores, según informaron este miércoles sus organizadores.

Durante la gira, los espectadores de Valladolid, Zaragoza, Alicante, Granada, Madrid, Vitoria, Pamplona, Tarragona, Barcelona y Valencia fueron testigos de jugadas asombrosas que les dejaron con la boca abierta. Además del humor característico del equipo, el espectáculo incorporó momentos especiales vinculados al centenario, como los 'Golden Ball Moments', que conectaron al público con algunos de los hitos, figuras y episodios más emblemáticos de la historia de los Harlem Globetrotters.

Además, estrenaron por primera vez las nuevas camisetas de una fecha tan señalada en sus duelos contra los Washington Generals. Asimismo, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores en persona con el 'Magic Pass' y el 'Celebrity Court Pass', y vivir un momento inolvidable junto a ellos.

Los Harlem Globetrotters, que han hecho ya 10 giras con 'Proactiv' en España, son los creadores originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con habilidades únicas. Algunos de sus miembros ostentan récords mundiales únicos, como el Alley-Oop a mayor distancia, el tiro más lejano con los ojos vendados o el mayor número de lanzamientos de media distancia en un minuto.