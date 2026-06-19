Gonzalo García dirigirá al Casademont Zaragoza la próxima temporada

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo García continuará al frente del banquillo del Casademont Zaragoza durante la próxima temporada 2025-2026, según confirmó este viernes en un comunicado el club aragonés, al que logró mantener de forma agónica en la Liga Endesa.

El entrenador bilbaíno asume este cargo después de afrontar un "tramo decisivo" de la temporada pasada para el equipo maño, donde se jugaba la salvación, alcanzando el objetivo de mantenerse en la Liga Endesa, tras una victoria de tintes épicos en la última jornada ante el Río Breogán y con un triple sobre la bocina de Marco Spissu.

García se incorporó al Casademont Zaragoza en agosto de 2025 tras su etapa en el Real Betis de la Primera FEB y fue ayudante de Jesús Ramírez y también de Joan Plaza, cuando este asumió el banquillo aragonés tras la destitución de Ramírez. Posteriormente, cuando Plaza fue también destituido, se encargó del equipo en las jornadas finales.

"El club reconoce el trabajo de un entrenador que se ha identificado desde su llegada con los valores y la identidad 'rojilla', confiando en que esta nueva etapa siga construyendo un Basket Zaragoza competitivo y ambicioso", concluyó el conjunto aragonés en el comunicado.