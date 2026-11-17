Damion Baugh of Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz looks on during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 01 match between Baskonia Vitoria Gasteiz and Olympiacos Piraeus at Fernando Buesa Arena on September 24, 2026 in Vitoria-Gasteiz, Spain. - IRINA R. H. / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido en casa este martes por 82-85 contra el Hapoel IBI Tel Aviv durante la jornada 12 de la fase regular en la Euroliga, con papeles clave de Elijah Bryant y de Dan Oturu en el equipo israelí para sacar tajada de otro bajón de los vitorianos en el último cuarto, acusando sus sensibles bajas por lesión.

En el Buesa Arena, la igualdad imperó de inicio, con coralidad en el equipo visitante y con predilección del poste bajo entre los vitorianos gracias a Kenan Kamenjas. Le respondió ahí Tai Odiase un par de veces, pero el Baskonia abrió hueco con aciertos de D.J. Stewart y A.J. Lawson, y especialmente en cuanto Chris Duarte emergió desde el perímetro.

De hecho, Duarte con un triple puso el 28-20 a 1:22 de acabar el primer acto, a lo que contestó después Tomas Satoransky del mismo modo. Pero el toma y daca desapareció al comienzo del segundo periodo, ya que el cuadro local lució más puntería y alcanzó el +10 tras hilvanar un triple de Kobi Simmons con otro del inspirado Duarte, quien luego repitió para el 44-33.

Vasilije Micic tomó entonces las riendas ofensivas de un Hapoel que, salvo por parte de Elijah Bryant, poco había mostrado en esa faceta. Pero poco a poco, y con triple incluido de Antonio Blakeney en un momento candente del encuentro, los pupilos de Dimitris Itoudis recortaron su desventaja hasta marcharse al descanso con un escenario apretado (48-44).

Tras pasar por los vestuarios, el marcador hizo la goma (54-44, 58-57) porque el Baskonia tuvo tres pérdidas de balón consecutivas y eso impidió que se escapase. Pero como el equipo israelí no andaba fino, Rolands Smits aprovechó un 'impasse' y con ocho puntos anotados en menos de tres minutos estiró de nuevo a los suyos hasta concluir el tercer periodo en 71-64.

En ese vaivén, dos tiros libres de Odiase y un par de jugadas positivas de Zach LeDay y de Blakeney apretaron todo nuevamente, siendo fundamental Micic en el reparto de asistencias conforme transcurría el reloj. Odiase colocó al Hapoel por delante y Stewart le dio la réplica con una canasta de media distancia tras un reverso, gestando un desenlace de estrecheces.

El entrenador baskonista, Velimir Perasovic, dispuso a Clément Frisch en la pista después de dosificarlo demasiado y en su lugar quitó a un Kobi Simmons pasado de revoluciones, quien para colmo cometió su quinta falta personal a 2:09 de terminar el partido. A rebufo de ello metió LeDay dos tiros libres y, en la siguiente posesión, Damion Baugh perdió la pelota.

Castigó Bryant las imprecisiones locales colando una 'bombita' para el 81-85 y como respuesta Duarte sacó poca tajada: una falta en su internada hacia el aro y encima erró el segundo tiro libre. En el posterior ataque israelí, Bryant cometió falta en ataque sobre Kamenjas y debido a eso los vitorianos gozaron de la última posesión para buscar triple y prórroga.

Aunque lo intentó primero Duarte desde una posición lateral y la caza del rebote dio opción a otro lanzamiento desesperado, Baugh no lo atinó y ya Satoransky cerró el rebote definitivo para dar el triunfo a un Hapoel que ahora tiene un balance de 7-5 en la tabla clasificatoria, mientras que el conjunto alavés luce un balance de 1-11 ocupando el puesto de colista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 82 - HAPOEL IBI TEL AVIV, 85 (48-44, al descanso).

--EQUIPOS:

KOSNER BASKONIA: Simmons (7), Lawson (8), Frisch (9), Kurucs (2) y Kamenjas (12) --quinteto inicial--; Baugh (4), Stewart (15), Smits (12) y Duarte (13).

HAPOEL IBI TEL AVIV: Micic (14), Bryant (15), Coffey (-), LeDay (11) y Oturu (12) --quinteto inicial--; Blakeney (8), Satoransky (6), Ginat (-), Toppin (3), Wainright (-) y Odiase (16).

--PARCIALES: 33-26, 15-18, 23-20 y 11-21.

--ÁRBITROS: Difallah, Pastusiak y Calic. Eliminaron por faltas personales a Simmons en el Kosner Baskonia.

--PABELLÓN: Buesa Arena.