Héctor Alderete: "Si nos ponemos ladrillos encima, será un peso muy difícil de quitarse"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Héctor Alderete confesó este miércoles estar "muy orgulloso y contento" de estrenar convocatoria con el combinado nacional, un equipo al que se está adaptando "muy bien", al mismo tiempo que instó a "ir sin presión", porque "ponerse ladrillos encima" supondría "un peso muy difícil de quitarse".

"Tenemos que ir si presión, si nos ponemos ladrillos encima va a ser un peso muy difícil de quitarse. Intentar ponerse al nivel de los Gasol, Calderón y esa generación es imposible. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor que podamos, sin pensar que tenemos que hacer igual que ellos", afirmó a los medios tras el entrenamiento en Magariños con la selección.

El campeón de Europa Sub-20 admitió que "ha sido una semana de locura" después de lograr ese oro. "Me costó bastante asimilarlo, no se es todos los días campeón de Europa", relató, antes de comentar que no se creía su llamada para esta lista de la selección. "Estaba de vacaciones, recibí la llamada y no me lo creía, tuve que preguntarlo un par de veces por si me estaba vacilando. Estoy muy orgulloso y contento de estar aquí", añadió.

"La adaptación va muy bien, nos han acogido muy bien, son todos muy majos, están intentando que estemos lo más cómodos posible", manifestó sobre el papel de los veteranos con los más jóvenes. "Estoy muy contento, más porque sea aquí en Magariños, en mi casa. Se nota que seamos muchos formados en Estudiantes, me han acogido muy bien, todo va genial", aseveró.

Finalmente, sobre la convocatoria de Lorenzo Brown, nacionalizado español el pasado mes de julio para poder competir con la actual campeona del mundo, apuntó que no cree que "otros se tengan que sentir fuera porque ha venido él". "Se está adaptando muy bien, es un tío de diez, se ha adaptado genial. Es un jugador que tenia muchas ganas de estar con el equipo, es uno más", zanjó, antes de augurar "un buen año" para el Estudiantes, que la próxima temporada intentará de nuevo ascender a la Liga Endesa.