Henri Drell no continuará en el Asisa Joventut

Archivo - Henri Drell, durante un partido. - Europa Press/Contacto/David Ramirez - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha confirmado este viernes que el jugador estonio Henri Drell, ala-pívot de 26 años y 2,06 metros de altura, no continuará la próxima temporada en el equipo verdinegro "una vez finalizada la vinculación entre ambas partes".

"El Joventut y el jugador estonio separan sus caminos una vez finalizada la vinculación entre ambas partes", indicó este viernes el club de Badalona con un mensaje desde su cuenta en la red social X.

Además, con su breve texto, la 'Penya' agradeció a Drell "su profesionalidad, compromiso y dedicación durante el tiempo que ha defendido la camiseta verdinegra en un total de 59 partidos oficiales, así como su implicación tanto dentro como fuera de la pista".

Por último, se le deseó "mucha suerte y muchos éxitos en sus futuros retos profesionales y personales" tras haber estado una única temporada militando en el Joventut. En ese tiempo jugó como verdinegro 40 partidos de la Liga Endesa y promedió 4,5 puntos, 2,3 rebotes, 0,4 asistencias, 0,4 recuperaciones de balón, 0,2 tapones y 3,9 créditos de valoración.