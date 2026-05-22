Hezonja: "Hay que creer con nuestro ADN del Madrid"

Archivo - Mario Hezonja, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) - El alero del Real Madrid Mario Hezonja valoró el "paso adelante" que dieron este viernes sobre el parqué del Telekom Center de Atenas para ganar al Valencia Basket y acudir a la final de la Euroliga contra el Olympiacos, donde deben "creer con el ADN" del club.

"Como ya dije antes, había que dar un paso adelante, pero no porque es el tema popular, porque la gente dice un paso adelante. La verdad es que tienes que entender y actuar en esos pequeños detalles en la pista", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

"Yo creo que todos mis compañeros también Scariolo, todos. Hemos estado todos dentro como uno y eso nos ha ayudado a ganar partido", añadió, después de la sólida victoria en semifinales contra un Valencia que fue siempre a remolque del Madrid.

Los blancos buscarán la duodécima Copa de Europa el domingo en la final contra Olympiacos, valorando la posible lesión de Usman Garuba en un juego interior ya mermado. "Hay que creer, hay que creer. También hoy otro susto con Usman, pero hay que creer. Sí que han sido muy buen equipo durante la fase regular, pero nosotros con nuestro ADN de Madrid, creer e ir por ellos", terminó.