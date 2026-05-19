Hezonja: "Todo el mundo tiene que dar un paso adelante"

Mario Hezonja durante el Media Day de la Final Four de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alero croata del Real Madrid, Mario Hezonja, apela a tener "la máxima preparación" para afrontar la 'Final a Cuatro' de la Euroliga de este fin de semana en Atenas y a que "todo el mundo" dé "un paso adelante" para compensar "la putada" de haber perdido en las dos últimas semanas a sus dos pívots, Walter Tavares y Alex Len, aunque recordó que ya vivieron algo similar en el tramo final de la temporada 22-23 que acabó con el título europeo en Kaunas y que les hizo "más fuertes".

"Es el torneo más importante de baloncesto a nivel mundial y una semana importantísima, pero también hay que saber qué estamos haciendo y cómo ha ido toda la temporada, en qué momento estamos. Las últimas 'Final Four' que he jugado sirven como aprendizaje con experiencia, pero siempre es la misma mentalidad y la misma preparación, la máxima preparación", señaló Hezonja en el 'Media Day' del club madridista previo a su participación en la 'F4' de Atenas.

Para el croata, "todo el mundo tiene que dar un paso adelante" por las bajas de Tavares y Len. "Es una putada que se nos han lesionado los dos en la misma posición, pero si algo hace este equipo es que sigue ganando y luchando para lo máximo. Creo que hay que ir a tope, hay que esforzarse muchísimo", subrayó.

En su caso, dejó claro que "siempre" ha estado "dispuesto a hacer cualquier cosa" que le pida Sergio Scariolo o su 'staff'. "Esta situación es un poco más rara y por eso debemos dar un paso adelante. En Kaunas (cuando ganaron el título en 2023), tuvimos casi una misma situación porque se nos lesionó el jugador más importante que era Deck, Yabusele estaba sancionado y Poirier se lesiona contra el Partizán", rememoró,

"Creo que esto nos ha hecho muchísimo más fuertes que el resto porque nos hemos juntado con el equipo. Sí que tenemos a gente muy importante con muchísima experiencia en el vestuario y que son muy importantes en nuestro juego y para dar ese paso adelante y estar más cerca y explicando y enseñando cómo hay que estar a esta altura de la temporada porque tenemos también mucha gente nueva", añadió.

Hezonja no esconde que, "por supuesto", es ahora mejor jugador respecto al inicio de la temporada. "Al inicio de temporada pasan cosas como que viene nueva gente, nuevo entrenador y la gente pasa por este tramo de cosas inciertas donde el entrenador necesita poner las cosas como quiere hacerlas y también involucrar a la gente que ya estaba aquí", puntualizó.

En ese momento, "también pasaron cosas a nivel personal" que le desubicaron "totalmente", pero que "poco a poco, con muchísimo esfuerzo", se fue rehaciendo. "Hay que dar gracias al entrenador y al 'staff' porque quizás cuando ves que alguna cosa no funciona en septiembre, octubre o quizás en noviembre ya empiezas a dejar a este jugador, a dejar ir por esta jugada o este sistema. Ellos estaban como muy por encima de mí porque ven qué puedo hacer y quieren que llegue a este nivel", recalcó.

"Pero yo creo que aún no estoy en este nivel, me queda muchísimo para aprender y muchísimo por mejorar, pero seguramente el nivel de mayo comparado con el de septiembre, con todas las cosas que han pasado, que ahora dan igual, no se pueden ni comparar. En mi opinión personal, el nivel que va a llegar comparado con el de ahora también va a ser luna y tierra", sentenció al respecto.

Hezonja no tiene "presión ninguna" y no le dio importancia a tener que jugar ante el Valencia Basket y no ante el Panathinaikos en su cancha . "Al final es baloncesto. Vi los partidos y son de un nivel igual, son de nivel máximo", resaltó, haciendo hincapié en el "gran año" del equipo valenciano.

"Tiene una plantilla que les permite también cambiar muchos jugadores, rotar mucho, tiene un nivel ofensivo muy alto, también en defensa hacen cosas grandes. Para mí, honestamente, no, pero para mucha gente quizás es una sorpresa, pero cuando conoces a este tipo de jugadores y especialmente conoces a Pedro (Martínez), que es un muy gran entrenador, entonces estás preparado para recibir este nivel de este equipo", aseguró,

Hezonja recordó que el Valencia Basket ya demostró ser "un gran equipo" cuando les ganó en la Supercopa de España. "Creo que ahora algún jugador de ellos ha dado paso adelante y también como equipo han dado paso adelante, asó que va a ser aún más difícil ganarles", advirtió el alero.

Ganar la Euroliga para el croata sería "un orgullo porque haciéndolo con el Real Madrid es muy difícil, es otro nivel". "Ganarla es lo máximo que puedes hacer en este continente y creo que cada jugador lo está esperando. En Kaunas, cuando la ganamos, fue un sentimiento totalmente distinto al resto", confesó.

Finalmente, el balcánico destacó que, del 1 al 10, está "11 de feliz, como siempre". "Estar en el Real Madrid significa muchísimo para mí y el otro día también dije que es un orgullo vestir esta camiseta tanto tiempo. Han sido cuatro años y ojalá muchísimos más años aquí", indicó.