Higgins: "Pasar los títulos de Moscú a Barcelona es un gran reto"

El nuevo jugador del Barça, el alero estadounidense Cory Higgins, ha señalado este miércoles en su presentación que pretende trasladar los títulos ganados en el CSKA Moscú, como la última Euroliga, a Barcelona y así tener éxito en el "gran reto" que afronta con ilusión y muy motivado, visto el gran interés puesto por el club blaugrana en su contratación.

"Para mí es un gran reto, vengo de un equipo que ha ganado grandes cosas y muchos títulos y busco pasar esos títulos aquí a Barcelona, es un gran reto y es lo que espero hacer", aseguró ambicioso en su presentación, en la pista del Palau Blaugrana.

Higgins, alero versátil de 30 años y 1,96 metros, tiene claro que su intención es seguir desplegando su mejor juego y no ponerse un techo, con la meta de los títulos pero sobre todo de dejar una buena impresión en su nuevo club, del que podría ser la referencia ofensiva.

Por ello, por la confianza recibida, quiso dar las gracias a la Junta Directiva por tener fe en él. "Gracias por traerme, estoy motivado por estar aquí, en un club de gran prestigio. Quiero ganar títulos aquí y ayudar. Estoy deseando comenzar y poder llevar al club a hacerlo bien", reiteró.

"Mi meta siempre es la misma, dar la mejor versión de mí. Intentar mejorar y jugar mejor cada día, controlar todo lo que se pueda controlar. Viniendo de donde vengo, quiero ganar títulos pero mi objetivo es mejorar cada día", aseveró al respecto.

Del Barça le atrajo todo, el equipo, el club y también la ciudad. "Todo el conjunto me atrajo, el equipo y la ciudad, la organización del club. También el hecho de que quería comenzar una familia, todo se ha juntado y me ha hecho venir aquí", se sinceró.

Y, con esas ganas de afrontar el reto, también espera poder mejorarse a sí mismo. "Diría que no estoy en mi mejor momento todavía, confío en mejorar. Sí estoy en mi mejor momento pero creo que puedo ir a más y no quedarme aquí", aportó.

"No he hablado todavía con Pesic pero seguro que tendré una buena relación, he tenido siempre una excelente relación con todos los entrenadores que he tenido. No me preocupa, estaré a sus órdenes y haré lo que quiera que haga en la pista, espero mejorar con él", comentó sobre cómo espera llevarse con el renovado técnico, que seguirá dos años más en el cargo.

En otro orden de cosas, señaló que la experiencia que ha ganado en el CSKA Moscú, su último club con el que ha ganado dos Euroligas y 4 Ligas VTB, puede ayudarle a él y al equipo a mejorar. "La experiencia siempre es importante, cuando ganamos con CSKA la última Euroliga la experiencia tuvo mucho peso y espero aportarla y aprovecharla aquí también", auguró.

También recordó que su relación con el mítico exjugador Michael Jordan es más personal que no profesional. "Son grandes amigos con mi padre, Michael Jordan es mi padrino y somos grandes amigos. Su impacto más importante es que yo sea una persona más discreta, reservada y selectiva con quien establezco relación", aportó.