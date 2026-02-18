Horarios de la fase final de la Copa del Rey

Horarios de cuartos de final de la Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se juega en Valencia
Horarios de cuartos de final de la Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se juega en Valencia - ACB
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 17:28
Seguir en

   BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Estos son los horarios de la Copa del Rey de Valencia 2026, que se disputará del jueves 19 de febrero al domingo 22 en el Roig Arena y que será retransmitida íntegramente por televisión a través de DAZN y Movistar+.

--JUEVES 19.

   -Cuartos de final.

   A) Valencia Basket - Asisa Joventut 18:00/DAZN.

   B) Unicaja - Real Madrid21:00/DAZN.

--VIERNES 20.

   -Cuartos de final.

   C) Baskonia Kosner - La Laguna Tenerife 18:00/DAZN.

   D) Barça - UCAM Murcia21:00/DAZN.

--SÁBADO 21.

   -Semifinales.

   Ganador A - Ganador B18:00/DAZN.

   Ganador C - Ganador D21:00/DAZN.

--DOMINGO 22.

   -Final19:00/DAZN.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado