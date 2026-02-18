Horarios de la fase final de la Copa del Rey

Horarios de cuartos de final de la Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se juega en Valencia - ACB
BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Estos son los horarios de la Copa del Rey de Valencia 2026, que se disputará del jueves 19 de febrero al domingo 22 en el Roig Arena y que será retransmitida íntegramente por televisión a través de DAZN y Movistar+.
--JUEVES 19.
-Cuartos de final.
A) Valencia Basket - Asisa Joventut 18:00/DAZN.
B) Unicaja - Real Madrid21:00/DAZN.
--VIERNES 20.
-Cuartos de final.
C) Baskonia Kosner - La Laguna Tenerife 18:00/DAZN.
D) Barça - UCAM Murcia21:00/DAZN.
--SÁBADO 21.
-Semifinales.
Ganador A - Ganador B18:00/DAZN.
Ganador C - Ganador D21:00/DAZN.
--DOMINGO 22.
-Final19:00/DAZN.