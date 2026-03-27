El Hozono Global Jairis inicia fuerte su defensa del título en la Copa de la Reina

Morgan Bertsch, en un partido con el Hozono Global Jairis. - FEB

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hozono Global Jairis ha ganado este viernes por un amplio 72-56 al Innova-tsn Leganés y se ha clasificado para las semifinales en la Copa de la Reina de baloncesto 2026, que se está disputando en Tarragona y donde el defensor del título ya espera al vencedor del duelo entre Spar Girona y Perfumería Avenida.

En el Palau d'Esports tarraconense, la segunda tanda de estos cuartos de final empezó con el partido del vigente campeón, un Jairis que impuso pronto el ritmo y lo demostró cerrando el primer periodo con 30-14 a su favor. Alba Prieto ya destacaba en anotación para las de Alcantarilla y enfrente pocos recursos lucía el equipo debutante en esta competición.

Tras un fugaz buen inicio de segundo periodo, el Leganés se ancló en 18 puntos mientras su adversario generaba más y más canastas, tanto en la 'pintura' como en tiros desde lejos. No en vano, el Jairis llegó a ir 45-21 arriba, en parte gracias a las buenas acciones de Morgan Bertsch.

A la vuelta del descanso, la dinámica continuó y el parcial acumulado de 16-16 mantuvo el +20 para el conjunto murciano, que luego durante el cuarto acto no se relajó pese al buen hacer de Nikola Dudasova y de Maya Dodson en el ataque de las madrileñas. De esta manera, debut y despedida rápida de un 'Lega' sin pólvora, pero histórico por estar en el torneo.