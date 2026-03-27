El Hozono Global Jairis inicia fuerte su defensa del título en la Copa de la Reina

Morgan Bertsch, en un partido con el Hozono Global Jairis.
Morgan Bertsch, en un partido con el Hozono Global Jairis. - FEB
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 20:53
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   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Hozono Global Jairis ha ganado este viernes por un amplio 72-56 al Innova-tsn Leganés y se ha clasificado para las semifinales en la Copa de la Reina de baloncesto 2026, que se está disputando en Tarragona y donde el defensor del título ya espera al vencedor del duelo entre Spar Girona y Perfumería Avenida.

   En el Palau d'Esports tarraconense, la segunda tanda de estos cuartos de final empezó con el partido del vigente campeón, un Jairis que impuso pronto el ritmo y lo demostró cerrando el primer periodo con 30-14 a su favor. Alba Prieto ya destacaba en anotación para las de Alcantarilla y enfrente pocos recursos lucía el equipo debutante en esta competición.

   Tras un fugaz buen inicio de segundo periodo, el Leganés se ancló en 18 puntos mientras su adversario generaba más y más canastas, tanto en la 'pintura' como en tiros desde lejos. No en vano, el Jairis llegó a ir 45-21 arriba, en parte gracias a las buenas acciones de Morgan Bertsch.

   A la vuelta del descanso, la dinámica continuó y el parcial acumulado de 16-16 mantuvo el +20 para el conjunto murciano, que luego durante el cuarto acto no se relajó pese al buen hacer de Nikola Dudasova y de Maya Dodson en el ataque de las madrileñas. De esta manera, debut y despedida rápida de un 'Lega' sin pólvora, pero histórico por estar en el torneo.

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