Hugo González baja sus números en la derrota de los Celtics ante los Hornets

Hugo González ante LeBron James en el Lakers-Celtics de la NBA 25-26 - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics no pudieron alargar su buena dinámica y encajaron una contundente derrota por 89-118 en el TD Garden este miércoles en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 ante los entonados Charlotte Hornets, con el español Hugo González bajando sus números tras su primera gran noche en la liga estadounidense.

El alero madrileño venía de firmar un espectacular 'doble-doble' en la victoria ante los Milwaukee Bucks con 18 puntos y 16 rebotes y, como también era de esperar, estuvo mucho más terrenal en su siguiente encuentro, aunque también aportó buenos números.

González, esta vez partiendo desde el banquillo, contó con muchos minutos, más de 25 minutos, y sumó ocho puntos, seis de ellos en seis minutos de un primer cuarto donde demostró una vez más su calidad, aunque luego ya no fue tan protagonista y acabó con 3/8 en lanzamiento ( 2/4 en el triple).

El jugador español volvió a mostrar su buen hacer en el rebote, con seis capturas, cuatro de ellas ofensivas, además de repartir una asistencia para un equipo ya desbordado al descanso (43-64) por unos Hornets que dejaron claro que están en un buen momento y que encadenaron su sexta victoria consecutiva.