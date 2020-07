Ibaka: "Estar con Marc Gasol siempre me hace feliz"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot hispano-congoleño de Toronto Raptors, Serge Ibaka, dejó claro este miércoles su buena sintonía con el español Marc Gasol, con el que es "feliz" jugando y con el que se complementa "bien" por sus características algo similares cuando coinciden en la cancha.

"Estar con Marc siempre me hace feliz, especialmente desde que forma parte del equipo. Verle jugar, la manera en la que entiende el juego, su IQ, su capacidad para el pase y cómo me motiva para que también mejore en ese aspecto es muy positivo", señaló Ibaka ante los medios en declaraciones recogidas por la web de la NBA.

El ex del Real Madrid y Manresa remarcó que ambos han pasado "mucho tiempo en la cancha porque es bueno para los dos compartir minutos juntos" y que cuando esto sucede "depende bastante de quién" tenga el rival en pista.

"Creo que Marc y yo funcionamos tan bien porque ambos podemos jugar fuera y dentro. Ambos podemos continuar, podemos lanzar... Depende bastante de quién me está defendiendo a mí o a él y a partir de ahí empezamos a jugar", añadió el pívot.

Por otro lado, con los amistosos ya empezando a celebrarse de cara al reinicio de la temporada la semana que viene, Ibaka advirtió que según vayan jugando irán "mejorando". "Siendo un partido de pretemporada tenemos que probar todo, es el único momento en el que podemos saber qué va bien y qué no. Estoy seguro de que Nick (Nurse, entrenador) va a tratar de ajustar el equipo para el beneficio del resto", apuntó de cara a su primer amistoso de este viernes ante Houston Rockets.

"Necesitamos a todo el mundo, especialmente en este punto de la temporada. El resto del equipo tienen que dar todo en los entrenamientos, y ha entendido como funciona esto y sabe que no va a ser fácil tener una oportunidad, pero tienen que sacrificarse para estar preparados", subrayó sobre los que menos minutos suelen tener en los actuales campeones.

El hispano-congoleño se mostró feliz de la vuelta de los partidos porque "jugar cinco contra cinco no es lo mismo que estar trabajando por tu cuenta" y celebró esta regreso. "Creo que es algo bonito saber que luchas por algo más grande que el baloncesto", confesó. "Cada vez que salto a la cancha es para competir. Esa es una de las razones por las que trabajo duro cada día y he entrenado tanto durante la cuarentena, trabajar lo más duro posible para llegar en la mejor forma", recalcó.

"Los dos primeros días aquí en Orlando me sentía muy frustrado porque me gusta llegar pronto, trabajar por mi cuenta, cuidar mi cuerpo... Ahora no podemos disponer de eso. Estoy tratando de adaptarme de la mejor manera posible a estas situaciones", sentenció sobre las normas impuestas en la 'burbuja' creada por la NBA para evitar los contagios.