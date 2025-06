Ibon Navarro: "Hemos ido demasiado a remolque y con las piernas muy pesadas"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Unicaja de Málaga, Ibon Navarro, ha lamentado que sus pupilos hayan "ido demasiado a remolque" contra el Real Madrid y también "con las piernas muy pesadas" durante el primer partido de su semifinal de la Liga Endesa 2024/25, saldado con victoria merengue por 99-81 delante de su afición en el Movistar Arena de la capital española.

"Creo que no hay ninguna duda de que han sido mucho mejores. Desde el principio han mostrado muchísima más energía, más chispa, más acierto y más en situaciones de uno contra uno, imponiendo su presencia física", declaró Navarro este miércoles en la rueda de prensa tras el encuentro.

"Nosotros hemos ido demasiado a remolque y con las piernas muy pesadas, sin encontrar jugadores de energía ni en la cancha ni en el banquillo. De ahí la distancia que han cogido antes del descanso y luego han sabido mantener", resumió el entrenador del Unicaja.

En este sentido, repitió sus argumentos. "No hemos estado a nuestro nivel de energía. Vamos a ver si podemos recuperarnos de piernas, de cabeza y competir a nuestro nivel", auguró de cara al segundo partido, que seráel próximo viernes (21:15 horas) otra vez en el Movistar Arena.

"Lo que no podemos es pensar en explicar el partido solamente desde nuestra resaca emocional, falta de adrenalina, etc. porque el Real Madrid ha jugado un partidazo increíble. Han tenido la capacidad de poner ciertos marcajes fuera de lo habitual que nos han incomodado mucho. Pero no puedes pensar que pierdes de 20 contra el Real Madrid en su cancha y solo que tú no has estado bien, hace falta mucho más", dijo.

Luego aludió a su eliminatoria anterior en cuartos de final contra el FC Barcelona: "Hemos estado dos días sin correr prácticamente, recuperándonos del esfuerzo. Pero hoy a los cuatro minutos teníamos a los jugadores pidiendo cambio por cansancio, las piernas es que ni iban".

Además, habló sobre su capitán Alberto Díaz, con escasa aportación ofensiva en este primer compromiso de 'semis'. "En una serie que ojalá sea largar, no podemos permitirnos perder a Alberto en el primer partido", aseveró Navarro antes de mirar ya al segundo partido.

"Tenemos que cambiar nuestro estado emocional y seguro que desde ahí saldrán nuestra piernas y nuestra energía para jugar", vaticinó. "Lo más preocupante son las cero recuperaciones al descanso, ni un punto al contraataque, eso no somos nosotros", se resignó finalmente.