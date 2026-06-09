Ibon Navarro no continuará en el Unicaja

Ibon Navarro durante un partido del Unicaja - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Ibon Navarro no continuará en el banquillo del Unicaja la próxima temporada después de comunicar al club su decisión de ejecutar su cláusula de salida y rescindir el contrato que le unía hasta la próxima temporada, según confirmó este martes la entidad malagueña.

Navarro, salvo en esta última campaña 2025-2026, ha vivido una etapa de alegría al frente del equipo cajista, al que llegó en el mes de febrero de 2022 para ocupar el hueco del técnico griego Fotis Katsikaris, y el club confió en él para acometer un nuevo proyecto para la temporada 2022-2023.

Y tras una "profunda remodelación de la plantilla", el entrenador vitoriano llenó la sala de trofeos del Unicaja con siete títulos: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, dos Copas FIBA Intercontinantesl y una Supercopa Endesa.

Además, en esta etapa, clasificó siempre al equipo para la Copa del Rey y para la 'Final Four' de la Champions, mientras que la Liga Endesa se le resistió algo más con tres semifinales seguidas y una última campaña donde no el Unicaja no fue tan regular y no entró en los 'playoffs' al quedar noveno, "un resultado que no debe empañar nada de lo conseguido con Ibon Navarro al frente de nuestro banquillo", advirtió el club.

En total, Ibon Navarro se marcha como el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja, con 180 partidos ganados en 261 encuentros dirigidos, números que le posicionan además como el entrenador con mejor porcentaje, habiendo ganado el 68,97 por ciento de los encuentros.

"Desde Unicaja Baloncesto le damos las gracias a Ibon Navarro por todo el trabajo realizado durante estos cinco años, en los que su profesionalidad y dedicación han sido ejemplares para todos y cada uno de los que formamos parte del club. A partir de hoy, en el que club y entrenador tomamos caminos diferentes, le deseamos toda la suerte tanto en su carrera como a nivel personal. Gracias Ibon por todo lo hecho en Málaga y el Unicaja, donde siempre te tendremos como uno más de nosotros", sentenció el club andaluz.