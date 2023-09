Ibon Navarro: "Con un 'poquito' más de acierto, habríamos tenido muchas más opciones"

MURCIA, 17 Sep. (del Enviado Especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, hizo hincapié en "la experiencia y el hecho de saber cómo jugar los momentos complicados" del Real Madrid en este tipo de partidos como clave en la derrota de este domingo en la final de la Supercopa Endesa 2023, y consideró que "con un 'poquito más de acierto" habrían tenido "más opciones" de ganar el título.

"Cuando llevas muchos minutos remando y te ves arriba, muchas veces esa inercia te puede llevar a coger más diferencia, pero cuando juegas contra un equipo con la experiencia del Real Madrid son esos momentos cuando ellos han estado más agresivos, donde han salido más fuertes a campo abierto, donde han sido capaces de tener la claridad para leer cómo nos estábamos cerrando y sacar el balón fuera para triples. El hecho de saber jugar esos momentos complicados", indicó Navarro en rueda de prensa tras el partido.

El vasco reconoció que tuvieron la "sensación" de que en la primera parte estuvieron "con demasiadas dudas, adelante y atrás", pero valoró la "muy buena salida del tercer cuarto". "Creo que ese gen competitivo que decimos no está en duda, pero a veces hay que verlo también en estas circunstancias en las que estamos y el equipo lo ha vuelto a hacer con jugadores que han jugado más de 60 minutos en dos partidos", comentó.

"Todo el mundo ha aportado y la gente ha sabido sufrir en el campo para volver a tener opciones de ganar y las hemos tenido. Me quedo con eso, con que el equipo ha peleado hasta el final y que ha tenido opciones de ganar, pero con un poco con la pena de que con un 'poquito' más de acierto, hubiéramos tenido realmente muchas más opciones", añadió.

Por ello, no escondió que les tocó remontar, mientras que las piernas empezaban "a pesar". "No es que nos ha faltado acierto, hay que analizar también por qué te falta, y también te falta porque los jugadores que tienen esos tiros abiertos fáciles lleva muchos minutos en cancha. Hay que quedarse con la parte buena de que con esos problemas podríamos habernos rendido y no lo hemos hecho", subrayó.

Navarro celebró el buen partido de Will Thomas y Dylan Osetkowski y advirtió que aunque ahora van a tener la buena noticia de incorporar "a dos jugadores en la misma posición casi simultáneamente", eso les puede suponer "un problema porque te pones en manos de jugadores que están sin ritmo y en peor forma que el resto". "Tenemos que tener la capacidad de ir metiéndolos sin que Will y Dylan dejen de tener la importancia que tienen ahora mismo en el juego", puntualizó.

"Cuando juegas contra el Real Madrid necesitas tener acierto y que ellos no tengan demasiado. Creo que el hecho de que ellos tampoco hayan tenido unos porcentajes de acierto espectaculares de tres puntos te permite poderte cerrar más e intentar limitar. También nuestros cuerpos son más pequeños con la ausencia de los '5' e intentamos cerrar la 'pintura' lo máximo posible sabiendo que les vas a dar algún tiro abierto. Es un plan que lo tienen casi todos cuando juegan contra el Real Madrid, hay veces que te salen bien y muchas mal porque tienen mucha calidad", detalló sobre el trabajo para minimizar la superioridad madridista por dentro.