Ibon Navarro: "El Real Madrid es otro equipo con Tavares y Yabusele"

MURCIA, 17 Sep. (del Enviado Especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, se mostró satisfecho por la victoria en la semifinal de la Supercopa Endesa ante el UCAM Murcia en un partido que fueron "dominando" y donde les faltó cerrarlo con más firmeza, y aseguró que la final de este domingo ante el Real Madrid no se parecerá en "nada" al amistoso que jugaron hace una semana y que ganaron 83-66 porque el conjunto madridista es "otro equipo" con Walter Tavares y Guerschon Yabusele.

"El partido creo que lo hemos ido dominando, creo que han habido tres o cuatro situaciones en las que hemos cogido nueve o diez puntos de renta y saliendo de tiempo muerto hemos encajado parciales de 6-0, 7-0, que siempre le han permitido al UCAM volver al partido", detalló Ibon Navarro en rueda de prensa.

El vitoriano indicó que el tirón del último cuarto "parecía definitivo", pero que ahí empezaron los errores de sus jugadores en canasta fácil, iniciada con una de Melvin Ejim. "Creo que es más culpa mía que suya porque llevaba ya 29 minutos en el campo, cosa que no es muy habitual, pero ha jugado un 'partidazo'. Ha habido algunos errores cómicos que han hecho que sufriéramos y al final han tenido un triple para poder empatar, y eso es algo que no nos solía pasar mucho la temporada pasada porque solíamos cerrar bien los partidos", comentó.

"Vernos con esos 14 puntos de ventaja a falta de 3:50 puede que nos haya hecho pensar que el partido estaba ganado y nos hemos equivocado porque con el UCAM Murcia, especialmente jugando en casa, nunca puedes pensar que un partido está cerrado y hay que dar mucho mérito a su defensa de los últimos minutos. Creo que una vez más hemos mostrado capacidad de superación a todos los problemas que hemos tenido y estamos contentos por la victoria", añadió Navarro, que confirmó que Jonathan Barreiro es duda para la final.

Sobre este partido ante el Real Madrid, cree que "el problema" no lo van a tener "en la línea exterior" sino por dentro, principalmente por jugar contra "el jugador más determinante de Europa" como es Walter Tavares de cara a "poder competir". "Lo que no sé es cómo vamos a estar mañana contra Yabusele, Poirier y Tavares. Es un problema seguro, pero ya nos inventaremos algo", advirtió.

El entrenador de Unicaja descartó que el partido se pueda parecer al de hace una semana de carácter amistoso en el que se impusieron 83-66. "Nada. El partido del Real Madrid fue sin Tavares y sin Yabusele, es otro equipo, no tiene nada que ver", recalcó.

"Yo hoy lo poco que les he visto, les he visto con mucho ritmo. Les estaba faltando acierto la primera parte y en cuanto han tenido algo de acierto lo han controlado. Si es más o menos posible ganarles, no lo sé. Ellos también están pensando que nosotros estamos más rodados, pero lo que es evidente es que a nosotros nos faltan jugadores que son muy importantes para jugar contra ellos y no es lo mismo que en la Copa del año pasado. El Real Madrid ha ganado las últimas cinco Supercopas, tampoco será casualidad", añadió.