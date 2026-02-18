Ibon Navarro: "Tenemos mucho menos que perder que ganar"

Archivo - Ibon Navarro y Sergio Scariolo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, explicó las opciones de su equipo en la Copa del Rey, pese a los problemas físicos y a medirse este jueves contra el Real Madrid en cuartos de final, ya que es un torneo "diferente" en el que puede pasar cualquier cosa y, donde además, tienen "muchos menos que perder que ganar".

"Se tiene una imagen en la retina muy injusta que es cómo se jugaba después de tres años justos. Lo aceptamos. La Copa no importa cómo llegas, las sensaciones. Al final encontramos la manera de competir y de estar ahí. Yo me agarro a eso", dijo este miércoles en la rueda de prensa previa a la Copa de Valencia.

Navarro explicó el estado de la plantilla de cara al duelo en el Roig Arena ante un Madrid al que precisamente se midieron el pasado domingo en Liga Endesa. "Los jugadores que no disputaron el partido del domingo a día de hoy siguen sin estar disponibles", apuntó, valorando que la decisión sobre Killian, Tyson Pérez y Alberto Díaz se tomará antes del encuentro.

"Esperaremos al último momento a ver de los tres quién está, no voy a decir más disponible, menos indisponible, pero evidentemente no tendrán un papel muy protagonista, en principio. Seguimos siendo somos once, los diez del otro día, más Chase Audige", explicó.

Después de la derrota en Liga contra el Madrid, Navarro recordó que la Copa es otra cosa. "La Copa siempre es diferente. A veces no importa ni el estado físico, ni el anímico, ni la dinámica. Ese puntito de flow que puede tener el equipo, la falta o el exceso de presión pueden pasar muchas cosas", dijo.

"Intentar disfrutar de un partido en el que tenemos mucho menos que perder que ganar. Si por un casual llegamos a un final de partido con opciones, no nos pese la responsabilidad de tener que ganar. Ésa la tiene el Real Madrid, no la tenemos nosotros", añadió. "Este equipo tiene un espíritu de competir a prueba de balas. Como vamos ganando nadie habla de los problemas de este equipo. Al final encontramos la manera de competir y de estar ahí", apuntó.

El técnico de los malagueños apuntó que vuelve a buscar que su equipo sea capaz de ganar partidos importantes e igualados, como logró en los exitosos últimos años. "Cuando los minutos suben por falta de rotación, la calidad de las decisiones finales y el acierto influyen. Pero la energía no es solo una cuestión física, también es mental. Recuerdo partidos recientes en casa ante Barcelona o Baskonia con un guion similar y apunta que este tipo de escenarios forman parte del crecimiento del grupo", dijo.

"Es parte de la maduración de un equipo, el saber ganar cuando tienes que ganar. Cuando tienes que hacer un equipo ganador con jugadores que no son ganadores, es un proceso que tienes que pasar. Lo que no tienes que hacer. Hemos pasado el proceso en años anteriores", añadió, confesando que a los nuevos jugadores no les puede explicar lo que es la Copa. "Hasta que no lo vean allí y no noten lo que es ese ambiente de Copa, no lo van a saber", afirmó.