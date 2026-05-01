Ilunion destrona a Amiab Albacete para jugar la final de la Champions Cup

Amiab Albacete - CD Ilunion, Champions Cup - FEDDF

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Ilunion se impuso (72-77) este viernes al Amiab Albacete para acceder a la final de la Champions Cup, la máxima competición europea que se decide en Madrid, donde se medirá por el título con el Thuringia Bulls alemán.

El equipo anfitrión ajustó cuentas con el manchego en el primer asalto de la 'Final a cuatro' del Go Fit Vallehermoso de la capital española. El líder invicto de la Superliga, campeón de la Copa del Rey en febrero a costa de los madrileños, cayó ante un Ilunion que tratará de volver a reinar en Europa nueve años después.

El cruce español de semifinales comenzó con Amiab Albacete por delante (23-13), pero Ilunion inició su remontada antes del descanso. El equipo madrileño se vengó, superado por el manchego en la final de 2022 y en las semifinales de 2023, 2024 y 2025, y venció por primera vez esta temporada a los de Abraham Carrión.

Gregg Warburton (20 puntos) y Luis Jasso, 18 puntos y dueño del rebote, fueron los mejores del equipo de Víctor Ramos. El Ilunion buscará este sábado en casa su cuarta Copa de Europa (1997, 2016, 2017) ante otra bestia negra como el Thuringia Bulls, que viene de ganarle en cuartos más el mal recuerdo de las finales de 2018 y 2019. Los alemanes arrasaron (90-36) al Briantea Cantú italiano.