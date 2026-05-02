El Ilunion, 'rey' de Europa de BSR nueve años después

Luis Jasso intenta una canasta durante el Ilunion-Thuringia Bulls de la final de la Champions Cup 2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Ilunion español se proclamó este sábado ganador de la Champions Cup, la máxima competición continental de baloncesto en silla de ruedas, después de ganar por 72-85 al RSV Thuringia Bulls alemán y ganar su cuarto título, el primero desde 2017, gracias sobre todo a una gran segunda parte.

El equipo madrileño puso fin a su sequía europea. Después de años de decepciones, lo hizo en casa, en el GoFit Vallehermoso de Madrid, y después de derrotar seguramente a dos de sus 'bestias negras' más recientes en este torneo como el Amiab Albacete y el Thuringia Bulls, verdugos en sus tres anteriores últimas finales.

Pero esta vez el Ilunion mostró carácter ante un rival que le había derrotado hace unas semanas de forma clara en la ronda de cuartos pero al que neutralizó esta vez, en una gran segunda parte y liderado principalmente por la energía de Luis Jasso (18 puntos y 13 rebotes) y el talento de Terence Bywater (24), principales armas de un equipo que fue más colectivo que el germano.

La final ya estuvo repleta de intensidad y de alternativas entre los dos equipos desde el salto inicial, aunque fue Thuringia Bulls el que casi siempre llevó la iniciativa en el marcador en el primer tiempo, salvo en un momento del segundo cuarto. El equipo madrileño contrarrestó a su rival de inicio con los puntos de 'Pincho' Ortega, que anotó los seis primeros de los suyos,, al que dieron relevo Diallo y Warburton, con ocho cada uno.

El conjunto germano comenzó liderado por un inspirado Halouski, que con dos triples, lanzó el primer amago (16-10), bien contrarrestado por el Ilunion, por delante al final de los diez primeros minutos. El Thuringia Bulls volvió a apretar al inicio del segundo cuarto y trató de abrir brecha de nuevo con una pequeña ventaja de 29-24.

Pero el conjunto que entrena Víctor Ramos encontró la forma de responder por medio de Terence Bywater, autor de 13 de los 17 puntos de los anfitriones en estos segundos diez minutos y cuyo trabajo dio la primera pequeña ventaja en el electrónico al Ilunion (36-39). El equipo alemán no se descompuso y firmó un parcial final de 6-0, con última canasta del español Jordi Ruiz, para irse al descanso por delante (42-39).

La reanudación trajo otro intento de escapada del equipo germano, pero Ilunion supo mantener la calma pese al problema de la cuarta falta de Ortega. Luis Jasso se hizo grande con seis puntos seguidos para voltear el marcador a favor de los de Víctor Ramos, que fueron creciendo con el paso de los minutos para controlar a un Thuringia Bulls que no andaba tan fino en ataque, muy dependiente de Halouski y Gholamazad y sin encontrar los habituales puntos de Linden.

Una canasta sobre la bocina de Bywater dio seis de ventaja al Ilunion de cara a los diez minutos finales con la grada intentando aportar su granito de arena. El incansable Jasso mantuvo a raya al equipo alemán, incómodo ante la defensa del triple campeón de Europa, que se acercó al cuarto entorchado tras una canasta de Warburton, que puso un prometedor 60-70 a menos de cinco minutos. Fue suficiente porque el Thuringia Bulls no encontró el acierto ni la defensa y el Ilunion volvió, en casa, a reinar en Europa. El Amiab Albacete acabó tercera tras ganar

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RSB THURINGIA BULLS, 72 - CD ILUNION, 85 (42-39, al descanso).

--EQUIPOS.

RSB THURINGIA BULLS: Kier (-), Linden (15), Halouski (18), Twigt (6) y Gholazamad (15) --quinteto inicial-- Ruiz (10), Hager (2), Glossner (2), Cegil (-) y Klein (-).

CD ILUNION: Stix (-), Warburton (13), Ortega (12), Latham (7) y Diallo (8) --quinteto inicial-- Jasso (18), Bywater (24), Moore (2), Leard (-), Díaz (1) y Leep (-).

--PARCIALES: 21-22, 21-17, 14-23 y 16-23.

--ÁRBITROS: Pajer, Fronczak y Radykas.

--PABELLÓN: GoFit Vallehermoso de Madrid.