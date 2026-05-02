Víctor Ramos: "Este es uno de los mejores días de mi vida"

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Ilunion, Víctor Ramos, reconoció que era "un sueño" el haber conquistado este sábado la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas y que era "uno de los mejores días" de su vida, y celebró el haberlo hecho tras derrotar al Amiab Albacete y al RSV Thuringia Bulls, "seguramente los dos equipos más dominantes del mundo a día de hoy en sus respectivas ligas".

"Esto es un sueño. A mi abuela y a mi abuelo les dije que iban a intentar hacer cosas grandes y creo que es que no hay nada más grande que ganar una Champions con tu familia en la grada, con tus amigos, con tu gente, en tu ciudad, solo puedo decir que este es uno de los mejores días de mi vida", señaló Ramos tras ganar el título.

El técnico recalcó que han "construido mucho durante muchos años hasta llegar a este punto" en el que se encuentran actualmente. "Creo que esta temporada teníamos bastantes dudas con la baja de varios jugadores de si podíamos ser capaces de hacer lo mismo que hicimos el año pasado, el ganar tres títulos y ser dominantes", advirtió.

"He intentado aportar lo que he podido a los jugadores, que son los que nos dan el talento porque yo puedo decir, saltar, gritar y correr y de un lado al otro en la banda, pero al final son ellos los que cruzan, hacen un bloqueo, hacen la canasta y buscan la mejor situación. El talento que tienen y la unidad que hemos tenido creo que lo hace todo", añadió.

Ramos elogió el partido del veterano Terence Bywater. "Es seguramente el mayor competidor que he tenido la suerte de entrenar. Al nivel que él siente la competición, que le motiva, que le lleva, no hay nada igual. Ante el Amiab creo que nos cambió el partido y hoy he dicho, ¿por qué no otra vez?. Y ahí está el 'perro viejo', no sé cuándo se va a retirar, pero que no la haga nunca", apuntó.

El Ilunion puso fin a nueve años sin ganar la competición y lo hizo en Madrid y derrotando a sus dos 'bestias negras' de los últimos años. "Amiab y Thuringia Bulls son seguramente los dos equipos más dominantes del mundo a día de hoy en sus respectivas ligas. Venir aquí y tener que enfrentarnos contra ellos creo que da una sensación y una gratitud de decir que hemos competido y hemos ganado contra los mejores", remarcó.

"Sólo puedo decir que estoy muy contento de todo el trabajo, de todo lo que hemos hecho, y de esta grada, que ha estado increíble, es que vamos volando con ellos, así que gracias a ellos por estar aquí", sentenció el entrenador del Ilunion.