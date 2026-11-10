Iyana Martín guía el sufrido triunfo de España en su Oviedo natal

Iyana Martín, durante un partido con la selección española de baloncesto. - FEB / ALBERTO NEVADO

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto ha batido este martes por 73-71 a la República Checa durante la jornada 1 de la segunda ronda en la fase clasificatoria para el Eurobasket 2027, cita resuelta en los instantes finales gracias a un arreón de las anfitrionas guiado por la ovetense Iyana Martín en ataque, junto a la presión defensiva en conjunto.

Sobre la cancha del Palacio de los Deportes de Oviedo, todo empezó con igualdad y hubo protagonismo local para Raquel Carrera en el poste bajo, si bien fue el aspecto coral lo que encauzó un estirón de España en los minutos finales del primer cuarto (20-11). No obstante, Chequia se mantuvo en la 'pomada' en cuanto mejoró un poco su desempeño desde el perímetro.

Un triple de Veronika Vorackova y otro más tarde de Petra Holesinska rebajaron la distancia en el marcador (26-22) y convirtieron en espejismo que Mariona Ortiz contestase también con un acierto lejano. Dentro de la 'pintura' también había batalla y Karolina Sotolova colocó el partido en un puño (31-31) antes de que entrase en faena el reclamo de este evento.

Y ese reclamo no era otra que Iyana Martín, nativa de Oviedo y que con un triple dio un respiro a la mala racha de España. Fue fugaz, eso sí, ya que tras el descanso (43-36) la dinámica apenas varió y las pupilas de Miguel Méndez fueron cediendo paulatinamente sus ventajas (45-36, 45-42).

Pese a un conato de reacción que situó el marcador en 54-45 gracias a jugadas positivas de Paula Ginzo, Helena Pueyo y Aina Ayuso, el encuentro volvió a nivelarse porque las visitantes se afanaban en el rebote y en pulir su estadística del triple, en este aspecto lideradas por Holesinska.

Tampoco descuidaron la bombilla con Katerina Kalna y Natalie Koucka, hasta agotar el minuto 30 con empate (57-57) y brindar un cuarto cuarto de tensión, donde Julie Pospisilova las hostilidades y Holesinska repitió puntería al triple. Igualmente clavó un lanzamiento Sotolova desde el perímetro y España atravesaba por su peor momento de la noche (61-67).

Apretó entonces 'La Familia' con una canasta de Maite Cazorla después de pérdida rival y con un triple de Iyana Martín, pero al regreso de un tiempo muerto encadenó tres malos ataques. Al equipo visitante también se le notaron los nervios y falló dos posesiones seguidas, agudizadas porque enfrente España culminó su remontada por obra de Martín y de María Araújo.

A 1:09 para acabar el duelo, el 72-71 obligaba a la selección checa a buscar otro modo de encarar el aro. Pero en vez de eso, Holesinska perdió el esférico ante la sólida zaga rival y en el contragolpe Martín forzó falta personal. La base 'carbayona' erró el primer tiro libre, pero atinó con el siguiente y dejó la victoria española vista para sentencia.

En el estertor del reloj, las de Martin Basta se toparon con otra buena defensa y perdieron la posesión. Los segundos finales, con el balón en manos de la omnipresente Martín, fueron casi una metáfora de cómo había sido el partido, cuyo desenlace ubicó a España como líder del Grupo J.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 73 - REPÚBLICA CHECA, 71 (43-36, al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Martín (18), Pueyo (6), Cazorla (4), Ginzo (7) y Carrera (13) --quinteto inicial--; Ortiz (9), Ayuso (2), Vilaró (-), Araújo (7), Torrens (3) y Etxarri (4).

REPÚBLICA CHECA: Malikova (10), Sotolova (12), Pospisilova (10), Vorackova (9) y Stoupalova (-) --quinteto inicial--; Fucikova (1), Zeithammerova (2), Holesinska (16), Kalna (7) y Koucka (4).

--PARCIALES: 20-11, 23-25, 14-21 y 16-14.

--ÁRBITROS: Obertova (SVK), Wallet (FRA) y Martins (POR). Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Oviedo.